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Синоптики прогнозують град та шквали на заході України

Синоптики прогнозують град та шквали на заході України
В Україні у неділю, 16 червня, на заході України очікуються грози, подекуди град та шквали.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вдень 16 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

При цьому 16-17 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві 16-17 червня також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер у неділю очікується північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У столиці завтра очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

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Теги: негода, шквал, Україна
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