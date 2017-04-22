Синоптики прогнозують град та шквали на заході України





Про це



"Вдень 16 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.



При цьому 16-17 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві 16-17 червня також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Вітер у неділю очікується північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 18-23°.



У столиці завтра очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у неділю, 16 червня, на заході України очікуються грози, подекуди град та шквали.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Вдень 16 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.При цьому 16-17 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві 16-17 червня також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.Вітер у неділю очікується північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 18-23°.У столиці завтра очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

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