Особливо небезпечний рецидивіст-волинянин отримав рік за ґратами





Про це пише



Будучи раніше притягнутий до кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна, на шлях виправлення не став. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 19-го липня 2018 року приблизно о 15:00 біля приміщення Поромівської сільської ради викрав велосипед «ОРІОН», вартістю 1 500 гривень.



Крім цього того самого дня, повернувшись до приміщення сільради, викрав велосипед марки «АИСТ», вартістю 1000 гривень.



Нагадаємо, працівники сільської ради Поромова запримітили не місцевого мешканця, який швидко їхав на велосипеді в напрямку села Бужанка. На автомобілі вдалося злодія наздогнати та затримати. Ним виявився мешканець міста Нововолинська Юрій.



20-го липня 2018 року на вулиці Колгоспна в селищі Іваничі з подвір`я господарства врав велосипед марки «АИСТ», вартістю 800 гривень.



30-го травня злодія взяли під варту. 12-го червня Іваничівський районний суд виніс вирок.



За крадіжку велосипедів на Іваничівщині чоловік отримав рік позбавлення волі. За сукупністю вироків шляхом часткового приєднання частину невідбутого покарання за вироком від 7-го липня, остаточно призначили рік та один місяць за ґратами.



Строк відбування рахуватимуть з моменту затримання, зарахувавши в строк відбування покарання строк тримання під вартою з розрахунку одному дню позбавлення волі відповідає один день попереднього ув’язнення.



Чоловік був судимий 12 разів. Скоював крадіжки та був судимий в різних населених пунктах України. Двічі рецидивіста звільняли умовно-достроково.



вироками Нововолинського міського суду 1988 року до покарання у виді позбавлення волі на строк один рік;



від 1990 року за крадіжку (особливо небезпечним рецидивістом) до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років та за тією ж статею від 1994 року до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років, звільнений по відбуттю строку покарання 20 січня 1996 року;



вироком Фастівського районного суду Київської області від 1997 тією ж статею до покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років;



вироком Яворівського районного суду Львівської області від 1998 року тією ж статею та отримав покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років;



вироком Бердичівського районного суду Житомирської області від 2002 року за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 7 місяців, звільнений 29 грудня 2004 року по відбуттю строку покарання;



вироком Шевченківського районного суду міста Львова від 2009 року за незаконне проникнення до житла;



вироком Іваничівського районного суду від 26-го січня 2010 року за крадіжку, до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців та від 19-го березня за крадіжку до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки;



вироками Нововолинського міського від 3-го лютого 2010 року за крадіжку до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки;



вироком Нововолинського міського суду Волинської області від 30-го червня 2010 року крадіжку до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців, звільнений 7-го листопада 2014 року умовно-достроково згідно ухвали Рівненського районного суду Рівненської області на невідбутий строк покарання три місяці двадцять днів;



вироком Нововолинського міського суду від 7-го липня 2015 року за крадіжку до покарання у виді 4 років 4 місяців позбавлення волі.

Ухвалою Маневицького районного суду від-го 14 лютого 2018 року звільнили від подальшого відбуття покарання умовно-достроково на строк 6 місяців 7 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця Нововолинська засудили до року позбавлення волі через крадіжку велосипедів.Про це пише БУГ Будучи раніше притягнутий до кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна, на шлях виправлення не став. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 19-го липня 2018 року приблизно о 15:00 біля приміщення Поромівської сільської ради викрав велосипед «ОРІОН», вартістю 1 500 гривень.Крім цього того самого дня, повернувшись до приміщення сільради, викрав велосипед марки «АИСТ», вартістю 1000 гривень.Нагадаємо, працівники сільської ради Поромова запримітили не місцевого мешканця, який швидко їхав на велосипеді в напрямку села Бужанка. На автомобілі вдалося злодія наздогнати та затримати. Ним виявився мешканець міста Нововолинська Юрій.20-го липня 2018 року на вулиці Колгоспна в селищі Іваничі з подвір`я господарства врав велосипед марки «АИСТ», вартістю 800 гривень.30-го травня злодія взяли під варту. 12-го червня Іваничівський районний суд виніс вирок.За крадіжку велосипедів на Іваничівщині чоловік отримав рік позбавлення волі. За сукупністю вироків шляхом часткового приєднання частину невідбутого покарання за вироком від 7-го липня, остаточно призначили рік та один місяць за ґратами.Строк відбування рахуватимуть з моменту затримання, зарахувавши в строк відбування покарання строк тримання під вартою з розрахунку одному дню позбавлення волі відповідає один день попереднього ув’язнення.Чоловік був судимий 12 разів. Скоював крадіжки та був судимий в різних населених пунктах України. Двічі рецидивіста звільняли умовно-достроково.вироками Нововолинського міського суду 1988 року до покарання у виді позбавлення волі на строк один рік;від 1990 року за крадіжку (особливо небезпечним рецидивістом) до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років та за тією ж статею від 1994 року до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років, звільнений по відбуттю строку покарання 20 січня 1996 року;вироком Фастівського районного суду Київської області від 1997 тією ж статею до покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років;вироком Яворівського районного суду Львівської області від 1998 року тією ж статею та отримав покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років;вироком Бердичівського районного суду Житомирської області від 2002 року за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 7 місяців, звільнений 29 грудня 2004 року по відбуттю строку покарання;вироком Шевченківського районного суду міста Львова від 2009 року за незаконне проникнення до житла;вироком Іваничівського районного суду від 26-го січня 2010 року за крадіжку, до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців та від 19-го березня за крадіжку до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки;вироками Нововолинського міського від 3-го лютого 2010 року за крадіжку до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки;вироком Нововолинського міського суду Волинської області від 30-го червня 2010 року крадіжку до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців, звільнений 7-го листопада 2014 року умовно-достроково згідно ухвали Рівненського районного суду Рівненської області на невідбутий строк покарання три місяці двадцять днів;вироком Нововолинського міського суду від 7-го липня 2015 року за крадіжку до покарання у виді 4 років 4 місяців позбавлення волі.Ухвалою Маневицького районного суду від-го 14 лютого 2018 року звільнили від подальшого відбуття покарання умовно-достроково на строк 6 місяців 7 днів.

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