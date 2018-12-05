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«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО

«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
Ковельчанка Альона Бабарика нарікає на байдужість комунальних служб до заростання міста травою.

Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.

«Невже проїжджаючи в своїх крутих тачках ви не бачите на що перетворюється наше чудове місто! На суцільний чагарник! Невже біля будинків і на дитячих майданчиках трава має бути в пояс!? Дожились - просто з трави під під'їздом виліз вуж! Вже почали з'являтись в дворах кліщі!» – звертається до можновладців міста жінка.

«Ви, шановні, поцікавтесь, які смертельно-небезпечні хвороби передають кліщі (Хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт і тд.). Не дай Бог хтось захворіє, вас і ваші бездіяльні та безконтрольні РЖКП з г....м змішають!» – обурюється вона.

«Невже на рівні місцевої влади не можна вирішити питання косіння прибудинкових територій. Навіщо ж нам така ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, якщо місцева влада ні на що не спроможна!? Прикро, що на питання, що з цим треба щось робити, дружина місцевого депутата в грубій формі сказала: "Я сіла в машину і вийшла з машини, мені трава не заважає. У вас діти, ви і думайте..." Ось так...» – резюмувала Альона Бабарика.

«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО
«Суцільний чагарник», – волинянка про своє місто. ФОТО

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Теги: Ковель, проблема, благоустрій
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Коментарі 1
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Первісний ландшафт -то супер ,а вуж не кусається ,він показує ,що екологфя чиста .
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