У Володимирі триває голосування за найкращий логотип міста
Сьогодні, 19:48
У Володимирі-Волинському – конкурс на найкращий логотип міста. Переможець отримає 10 тисяч гривень.
Про це пише Володимир Медіа.
Логотип буде використовуватися в рекламних та інших заходах, спрямованих на популяризацію міста, формування його позитивного іміджу як в Україні, так і за її межами.
Комітет з організації конкурсу на визначення кращого туристичного логотипу та гасла міста обрав 10 варіантів, за які пропонується голосувати володимирчанам. Голосування триватиме до 30 червня.
Щоб проголосувати, потрібно пройти коротку реєстрацію та обрати один із запропонованих варіантів за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKoWCLpK-WP3w19PCEI1TrhTi6WKhO8pLp_SwO8BG559LHaQ/viewform
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Про це пише Володимир Медіа.
Логотип буде використовуватися в рекламних та інших заходах, спрямованих на популяризацію міста, формування його позитивного іміджу як в Україні, так і за її межами.
Комітет з організації конкурсу на визначення кращого туристичного логотипу та гасла міста обрав 10 варіантів, за які пропонується голосувати володимирчанам. Голосування триватиме до 30 червня.
Щоб проголосувати, потрібно пройти коротку реєстрацію та обрати один із запропонованих варіантів за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKoWCLpK-WP3w19PCEI1TrhTi6WKhO8pLp_SwO8BG559LHaQ/viewform
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