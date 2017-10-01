У маленького волинянина діагностували рак кісток: просять допомогти
Сьогодні, 20:23
У 12-річного жителя Шацька Андрія Хотинського діагностували саркому.
Про це пише Район.Шацьк.
У хлопчика, який закінчив 6 клас Шацької гімназії, виявили саркому м'яких тканин лівого передпліччя. На дитину чекає довготривале і складне лікування: три курси хіміотерапії, операція, променева терапія, заходи з відновлення та реабілітації.
В хлопчика нещодавно померла мама, його виховують бабуся з дідусем і тато. Необхідних коштів на лікування напівсироти родина не має, тому просить небайдужих людей допомогти їм фінансово, а також підтримати хворого Андрійка молитовно.
Телефон бабусі: 098 893 11 58 (Галина Федорівна).
Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку за номером: 5168 7573 9281 2121 (батько Хотинський Ярослав Тимофійович).
Бабуся, яка завжди перебуває з хворим внуком, благає підтримати дитину і подарувати їй шанс на життя. Вона завчасно вдячна всім, хто проявить милосердя і надасть посильну допомогу.
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Про це пише Район.Шацьк.
У хлопчика, який закінчив 6 клас Шацької гімназії, виявили саркому м'яких тканин лівого передпліччя. На дитину чекає довготривале і складне лікування: три курси хіміотерапії, операція, променева терапія, заходи з відновлення та реабілітації.
В хлопчика нещодавно померла мама, його виховують бабуся з дідусем і тато. Необхідних коштів на лікування напівсироти родина не має, тому просить небайдужих людей допомогти їм фінансово, а також підтримати хворого Андрійка молитовно.
Телефон бабусі: 098 893 11 58 (Галина Федорівна).
Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку за номером: 5168 7573 9281 2121 (батько Хотинський Ярослав Тимофійович).
Бабуся, яка завжди перебуває з хворим внуком, благає підтримати дитину і подарувати їй шанс на життя. Вона завчасно вдячна всім, хто проявить милосердя і надасть посильну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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