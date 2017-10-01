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У маленького волинянина діагностували рак кісток: просять допомогти

У маленького волинянина діагностували рак кісток: просять допомогти
У 12-річного жителя Шацька Андрія Хотинського діагностували саркому.

Про це пише Район.Шацьк.

У хлопчика, який закінчив 6 клас Шацької гімназії, виявили саркому м'яких тканин лівого передпліччя. На дитину чекає довготривале і складне лікування: три курси хіміотерапії, операція, променева терапія, заходи з відновлення та реабілітації.

В хлопчика нещодавно померла мама, його виховують бабуся з дідусем і тато. Необхідних коштів на лікування напівсироти родина не має, тому просить небайдужих людей допомогти їм фінансово, а також підтримати хворого Андрійка молитовно.

Телефон бабусі: 098 893 11 58 (Галина Федорівна).

Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку за номером: 5168 7573 9281 2121 (батько Хотинський Ярослав Тимофійович).

Бабуся, яка завжди перебуває з хворим внуком, благає підтримати дитину і подарувати їй шанс на життя. Вона завчасно вдячна всім, хто проявить милосердя і надасть посильну допомогу.

У маленького волинянина діагностували рак кісток: просять допомогти

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Теги: волинянин, збір коштів, хвороба, рак
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