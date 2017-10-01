У маленького волинянина діагностували рак кісток: просять допомогти

Андрія Хотинського діагностували саркому.



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У хлопчика, який закінчив 6 клас Шацької гімназії, виявили саркому м'яких тканин лівого передпліччя. На дитину чекає довготривале і складне лікування: три курси хіміотерапії, операція, променева терапія, заходи з відновлення та реабілітації.



В хлопчика нещодавно померла мама, його виховують бабуся з дідусем і тато. Необхідних коштів на лікування напівсироти родина не має, тому просить небайдужих людей допомогти їм фінансово, а також підтримати хворого Андрійка молитовно.



Телефон бабусі: 098 893 11 58 (Галина Федорівна).



Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку за номером: 5168 7573 9281 2121 (батько Хотинський Ярослав Тимофійович).



Бабуся, яка завжди перебуває з хворим внуком, благає підтримати дитину і подарувати їй шанс на життя. Вона завчасно вдячна всім, хто проявить милосердя і надасть посильну допомогу.





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