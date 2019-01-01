У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО





Про це



ДТП трапилася близько 18 години на вулиці Стрілецькій. Автівка отримала значні пошкодження.



Інформації про потерпілих наразі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль Skoda врізався у стовп.Про це Конкуренту 16 червня повідомили очевидці автопригоди.ДТП трапилася близько 18 години на вулиці Стрілецькій. Автівка отримала значні пошкодження.Інформації про потерпілих наразі немає.

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