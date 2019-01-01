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У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО

У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль Skoda врізався у стовп.

Про це Конкуренту 16 червня повідомили очевидці автопригоди.

ДТП трапилася близько 18 години на вулиці Стрілецькій. Автівка отримала значні пошкодження.

Інформації про потерпілих наразі немає.

У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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