У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
Сьогодні, 21:48
У Луцьку автомобіль Skoda врізався у стовп.
Про це Конкуренту 16 червня повідомили очевидці автопригоди.
ДТП трапилася близько 18 години на вулиці Стрілецькій. Автівка отримала значні пошкодження.
Інформації про потерпілих наразі немає.
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Про це Конкуренту 16 червня повідомили очевидці автопригоди.
ДТП трапилася близько 18 години на вулиці Стрілецькій. Автівка отримала значні пошкодження.
Інформації про потерпілих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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