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У одному із супермаркетів Дніпра чоловік руками їв овочі та соління

У одному із супермаркетів Дніпра чоловік руками їв овочі та соління
В одному з супермаркетів Дніпра чоловік на очах у всіх поїдав соління.

Відповідне відео викладене в міському пабліку «Україна-Дніпро», передає УНІАН.

Згідно з інформацією, отриманою Nikopolnews, інцидент стався у супермаркеті торгової мережі «Варус». За словами автора відео, спочатку чоловік їв цвітну капусту прямо руками, потім закусив огірочком і знову перейшов до капусти. А потім, вирішивши, що так буде зручніше, взяв ложку і почав поїдати все підряд. В коментарях думки розділилися. Хтось жаліє чоловіка, хтось ставиться до цього з гумором, а хтось всерйоз обурюється. Адже потім цією ложкою інші люди накладають продукти.


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Теги: інцидент, Дніпро
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