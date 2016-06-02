У центрі Луцька відбудеться фестиваль татусів
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У неділю, 16 червня о 17.00 на Театральному майдані в Луцьку відбудеться мегафлешмоб «Батько 24/7».
Мета флешмобу: розповісти лучанам і жителям області про офіційний День Батька, а також об’єднавшись, показати своїм дітям приклад активного батька, який вболіває за хороше життя для наступного покоління.
Найбільше ж бажання, щоб це свято почали святкувати в кожній родині, вшановуючи тата і по-особливому проводячи цей день.
Дрес-код для учасників: джинси та світлий верх.
Під час флешмобу батьки разом з дітьми виконають 7 спільних вправ, які мають беспосереднє відношення до щоденних стосунків тата і дитини.
«Два завдання будуть стосуватися сучасних технологій і точно сподобаються дітям», - запевняє організатор флешмобу Володимир Редкач.
Після флешмобу, відбудеться розіграш сертифікатів від партнерів, представників соціально відповідального бізнесу.
Втамувати спрагу учасникам обіцяють смачним Луцьким квасом, який полюбляють жителі міста.
Ще одна дуже цікава локація для батьків і дітей, буде розташована в ТРЦ "Промінь" на 2-му поверсі в дитячому центрі "Смугастий носоріг".
Запрошуємо пережити унікальні та незабутні емоції під час «крутої» розмови тата і дитини.
В сучасному буденному житті, не так багато можливостей, щоб ми могли сісти з дитиною і поговорити з нею на глибокі теми, а саме тому, ми спільно з ГО «Міжнародний Центр Батьківства» підготували круту локацію до Дня Батька «KRUТA РОЗМОВА».
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Мета флешмобу: розповісти лучанам і жителям області про офіційний День Батька, а також об’єднавшись, показати своїм дітям приклад активного батька, який вболіває за хороше життя для наступного покоління.
Найбільше ж бажання, щоб це свято почали святкувати в кожній родині, вшановуючи тата і по-особливому проводячи цей день.
Дрес-код для учасників: джинси та світлий верх.
Під час флешмобу батьки разом з дітьми виконають 7 спільних вправ, які мають беспосереднє відношення до щоденних стосунків тата і дитини.
«Два завдання будуть стосуватися сучасних технологій і точно сподобаються дітям», - запевняє організатор флешмобу Володимир Редкач.
Після флешмобу, відбудеться розіграш сертифікатів від партнерів, представників соціально відповідального бізнесу.
Втамувати спрагу учасникам обіцяють смачним Луцьким квасом, який полюбляють жителі міста.
Ще одна дуже цікава локація для батьків і дітей, буде розташована в ТРЦ "Промінь" на 2-му поверсі в дитячому центрі "Смугастий носоріг".
Запрошуємо пережити унікальні та незабутні емоції під час «крутої» розмови тата і дитини.
В сучасному буденному житті, не так багато можливостей, щоб ми могли сісти з дитиною і поговорити з нею на глибокі теми, а саме тому, ми спільно з ГО «Міжнародний Центр Батьківства» підготували круту локацію до Дня Батька «KRUТA РОЗМОВА».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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