У центрі Луцька відбудеться фестиваль татусів

У неділю, 16 червня о 17.00 на Театральному майдані в Луцьку відбудеться мегафлешмоб «Батько 24/7».Мета флешмобу: розповісти лучанам і жителям області про офіційний День Батька, а також об’єднавшись, показати своїм дітям приклад активного батька, який вболіває за хороше життя для наступного покоління.Найбільше ж бажання, щоб це свято почали святкувати в кожній родині, вшановуючи тата і по-особливому проводячи цей день.Дрес-код для учасників: джинси та світлий верх.Під час флешмобу батьки разом з дітьми виконають 7 спільних вправ, які мають беспосереднє відношення до щоденних стосунків тата і дитини.«Два завдання будуть стосуватися сучасних технологій і точно сподобаються дітям», - запевняє організатор флешмобуПісля флешмобу, відбудеться розіграш сертифікатів від партнерів, представників соціально відповідального бізнесу.Втамувати спрагу учасникам обіцяють смачним Луцьким квасом, який полюбляють жителі міста.Ще одна дуже цікава локація для батьків і дітей, буде розташована в ТРЦ "Промінь" на 2-му поверсі в дитячому центрі "Смугастий носоріг".Запрошуємо пережити унікальні та незабутні емоції під час «крутої» розмови тата і дитини.В сучасному буденному житті, не так багато можливостей, щоб ми могли сісти з дитиною і поговорити з нею на глибокі теми, а саме тому, ми спільно з ГО «Міжнародний Центр Батьківства» підготували круту локацію до Дня Батька «KRUТA РОЗМОВА».