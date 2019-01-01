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Вперше в історії: юнацька збірна України виграла чемпіонат світу з футболу

Вперше в історії: юнацька збірна України виграла чемпіонат світу з футболу
Футболісти юнацької збірної України (гравці віком до 20-ти років) з рахунком 3:1 здобули вольову перемогу над однолітками з Республіки Корея у фінальному матчі чемпіонату світу, що завершився у Польщі.

Перші два м'ячі у складі українців на полі стадіону міста Лодзь забив форвард київського "Динамо" Владислав Супряга (34-та і 53-я хвилини). За хвилину до закінчення основного часу гри відзначився динамівський хавбек Георгій Цітаїшвілї. У суперників гол (перший у матчі) записав до свого активу Лі Каньін (5, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

Футболісти збірної України вперше в історії стали чемпіонами світу U20. Срібні медалі корейців також стали першими нагородами представників південної частини Корейського півострова.

Поєдинок обслуговувала суддівська бригада зі США. Головний арбітр - 37-річний Ісмаїл Ельфатх, лайнсмени - Кайл Аткінс і Корі Паркер, четвертий рефері - Абделькадер Зітуні з Таїті.

Нагадаємо, на шляху до тріумфу у фіналі світової першості підопічні Олександра Петракова здобули п'ять перемог і одну зустріч звели унічию.

На груповому етапі наша команда здолала США (2:1) та Катар (1:0) і зіграла 0:0 з Нігерією. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розгромили Панаму (4:1), а далі перемагали з рахунком 1:0: в 1/4-й - Колумбію, у півфіналі - Італію.

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Теги: футбол, юнацька збірна, чемпіонат світу, перемога
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