Дмитро Комаров одружився з партнеркою по «Танцях з зірками». ФОТО
Сьогодні, 22:41
Нещодавно ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров одружився із партнеркою зі шоу «Танці з зірками» Олександрою Кучеренко.
Про це ведучий повідомив у Instagram, - пише Вголос.
Комаров вирішив зіграти таємне весілля зі своєю обраницею. Він розповів, що завжди тримає особисте життя у секреті, однак після важливої події розповів про свою радість своїм прихильникам.
Варто зазначити, що Олександра Кучеренко – володарка титулу Міс Україна-2016. Про «незвичні» стосунки глядачі підозрювали ще під час участі пари в шоу «Танці з зірками». Після завершення проекту Комаров і Кучеренко неодноразово разом відвідували різноманітні заходи.
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Про це ведучий повідомив у Instagram, - пише Вголос.
Комаров вирішив зіграти таємне весілля зі своєю обраницею. Він розповів, що завжди тримає особисте життя у секреті, однак після важливої події розповів про свою радість своїм прихильникам.
Варто зазначити, що Олександра Кучеренко – володарка титулу Міс Україна-2016. Про «незвичні» стосунки глядачі підозрювали ще під час участі пари в шоу «Танці з зірками». Після завершення проекту Комаров і Кучеренко неодноразово разом відвідували різноманітні заходи.
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