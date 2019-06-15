Дмитро Комаров одружився з партнеркою по «Танцях з зірками». ФОТО

Дмитро Комаров одружився із партнеркою зі шоу «Танці з зірками» Олександрою Кучеренко.



Про це ведучий повідомив у Instagram, - пише



Комаров вирішив зіграти таємне весілля зі своєю обраницею. Він розповів, що завжди тримає особисте життя у секреті, однак після важливої події розповів про свою радість своїм прихильникам.



Варто зазначити, що Олександра Кучеренко – володарка титулу Міс Україна-2016. Про «незвичні» стосунки глядачі підозрювали ще під час участі пари в шоу «Танці з зірками». Після завершення проекту Комаров і Кучеренко неодноразово разом відвідували різноманітні заходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно ведучий програми «Світ навиворіт»одружився із партнеркою зі шоу «Танці з зірками»Про це ведучий повідомив у Instagram, - пише Вголос Комаров вирішив зіграти таємне весілля зі своєю обраницею. Він розповів, що завжди тримає особисте життя у секреті, однак після важливої події розповів про свою радість своїм прихильникам.Варто зазначити, що Олександра Кучеренко – володарка титулу Міс Україна-2016. Про «незвичні» стосунки глядачі підозрювали ще під час участі пари в шоу «Танці з зірками». Після завершення проекту Комаров і Кучеренко неодноразово разом відвідували різноманітні заходи.

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