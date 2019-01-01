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В місті на Волині в парку з’явиться «Віршована алея»

В місті на Волині в парку з’явиться «Віршована алея»
Упродовж 21-22 червня в Нововолинькому міському парку активна молодь буде працювати над створенням «Віршованої алеї».

Про це в фейсбук повідомив керівник громадської молодіжної організації “Нові крила” Павло Медина - пише БУГ.

Проект будуть реалізовувати в рамках фестивалю Активних Громадян від Active Citizens Ukraine. Мешканців Нововолинська просять долучитися до його втілення та пропонувати рядки, які будуть нанесені фарбою на асфальті в парку.

“Друзі, коли Ви востаннє читали твори Іздрика, Жадана, Любки або ж будь-кого з інших сучасників чи класиків? І робили це не вдома або на навчанні, а на прогулянці чи по дорозі на роботу?

Три роки тому одним з перших моїх проектів стала “Віршованоа алея” у Нововолинську. Разом із командою Молодіжний центр “Нові крила” ми втілили ідею в життя. Та час вніс свої корективи й алея потребує оноволення. Разом з нами над її створенням працюватимуть волонтери з різних куточків України і Волонтер корпусу Миру з США. Кожен з вас може стати частиною команди.

Упродовж 21-22.06 в центральному парку будемо працювати над створенням Віршованої алеї. Розпочнемо 21-го червня о 15:00. Чекатимемо усіх в центральному парку! Просимо поділитися творами улюблених авторів, не лише української, а й світової літератури, які б ви хотіли бачити на вулиці нашого міста. Можна рядки улюблених пісень. Пишіть в коментарях або в особисті повідомлення”, – пише Павло.

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Теги: віршована алея, парк, Нововолинськ
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