Розшукують волинянина, який зник дорогою з Польщі. ФОТО
Сьогодні, 22:31
На Волині розшукують чоловіка, який зник дорогою з Польщі.
Про це у facebook написала дружина зниклого Оксана Омелянюк.
У соцмережі жінка написала, що її чоловік їхав разом з групою українців, мовляв, всі, окрім нього уже повернулися додому.
Пошуками зниклого також займається поліція - написала жінка у facebook. Та все ж вона просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження чоловіка, повідомити про це поліцію, або її.
"Люди прошу зверніть увагу! Зник чоловік!!! 13.06 приблизно біля восьмої ранку,виїхав через Краковець з Польщи!!! Всі хлопці дома а його немає! Виглядає приблизно як на фото... ця ж теніска джинси окуляри!!! Буду вдячна за любу інформацію!!!", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook написала дружина зниклого Оксана Омелянюк.
У соцмережі жінка написала, що її чоловік їхав разом з групою українців, мовляв, всі, окрім нього уже повернулися додому.
Пошуками зниклого також займається поліція - написала жінка у facebook. Та все ж вона просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження чоловіка, повідомити про це поліцію, або її.
"Люди прошу зверніть увагу! Зник чоловік!!! 13.06 приблизно біля восьмої ранку,виїхав через Краковець з Польщи!!! Всі хлопці дома а його немає! Виглядає приблизно як на фото... ця ж теніска джинси окуляри!!! Буду вдячна за любу інформацію!!!", - йдеться в дописі.
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