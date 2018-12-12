Розшукують волинянина, який зник дорогою з Польщі. ФОТО





Про це у Оксана Омелянюк.



У соцмережі жінка написала, що її чоловік їхав разом з групою українців, мовляв, всі, окрім нього уже повернулися додому.



Пошуками зниклого також займається поліція - написала жінка у facebook. Та все ж вона просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження чоловіка, повідомити про це поліцію, або її.



"Люди прошу зверніть увагу! Зник чоловік!!! 13.06 приблизно біля восьмої ранку,виїхав через Краковець з Польщи!!! Всі хлопці дома а його немає! Виглядає приблизно як на фото... ця ж теніска джинси окуляри!!! Буду вдячна за любу інформацію!!!", - йдеться в дописі.







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