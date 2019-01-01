вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині

Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині
Ієрарх Константинопольської православної церкви на запрошення митрополита Луцького і Волинського Михаїла очолить Богослужіння та заходи з нагоди храмового свята кафедрального собору Святої Трійці.

Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України.

81-річний владика Макарій є постійним членом Священного синоду Вселенського Патріархату. Митрополитом Анейським став минулого року, а раніше був єпископом Лампсакським, вікарієм Швейцарської митрополії, а також ректором Православного центру в Шамбезі.

15 червня високопреосвященний уперше приїхав у Луцьк і зустрівся з владикою Михаїлом. Оскільки сьогодні Троїцька поминальна субота вони відвідали міське кладовще біля с. Гаразджа і відправили заупокійну літію по воїнах, які загинули за Україну. З ними молилися канцлер нашої єпархії протоієрей Микола Цап, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, інші військові священики, а також настоятель цвинтарного храму Воскресіння Христового священник Ярослав Черенюк.

Увечері архієреї відслужили святкову всенічну у Свято-Троїцькому соборі обласного центру, після якої звернулися до вірних із вітальними словами.

Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині

Завтра, в День Святої Трійці митрополит Макарій відвідає жидичинський монастир, правитиме Божественну Літургію, зустрінеться із волинським чернецтвом, а пізніше в Луцьку прочитає лекцію для викладачів і студентів ВПБА. У понеділок високий гість очолить урочисте Богослужіння престольного празника в соборі. Початок відправи о 9.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митрополит Макарій, Михаїл, богослужіння, монастир, Жидичин, Трійця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Діалог світла з кольором – у Луцьку відкрили унікальну мистецьку виставку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:35
Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині
Сьогодні, 04:24
У Польщі літак впав в річку, пілот загинув. ВІДЕО
Сьогодні, 03:47
На Волині подружжя проживає у хаті, в якій ніколи не було електроенергії
Сьогодні, 02:16
Як візочники долають перешкоди: Луцьк перевірять на доступність
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО
13 квітень, 06:49
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
08 квітень, 09:41
Після служби в соборі владика Михаїл подарував усім жінкам по троянді. ФОТО Після служби в соборі владика Михаїл подарував усім жінкам по троянді. ФОТО
07 квітень, 15:55
У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО
11 березень, 08:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діалог світла з кольором – у Луцьку відкрили унікальну мистецьку виставку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:35
 0
Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині
Сьогодні, 04:24
 0
У Польщі літак впав в річку, пілот загинув. ВІДЕО
Сьогодні, 03:47
 0
На Волині подружжя проживає у хаті, в якій ніколи не було електроенергії
Сьогодні, 02:16
 0
Як візочники долають перешкоди: Луцьк перевірять на доступність
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿