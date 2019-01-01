Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині

Михаїла очолить Богослужіння та заходи з нагоди храмового свята кафедрального собору Святої Трійці.



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81-річний владика Макарій є постійним членом Священного синоду Вселенського Патріархату. Митрополитом Анейським став минулого року, а раніше був єпископом Лампсакським, вікарієм Швейцарської митрополії, а також ректором Православного центру в Шамбезі.



15 червня високопреосвященний уперше приїхав у Луцьк і зустрівся з владикою Михаїлом. Оскільки сьогодні Троїцька поминальна субота вони відвідали міське кладовще біля с. Гаразджа і відправили заупокійну літію по воїнах, які загинули за Україну. З ними молилися канцлер нашої єпархії протоієрей Микола Цап, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, інші військові священики, а також настоятель цвинтарного храму Воскресіння Христового священник Ярослав Черенюк.



Увечері архієреї відслужили святкову всенічну у Свято-Троїцькому соборі обласного центру, після якої звернулися до вірних із вітальними словами.





Завтра, в День Святої Трійці митрополит Макарій відвідає жидичинський монастир, правитиме Божественну Літургію, зустрінеться із волинським чернецтвом, а пізніше в Луцьку прочитає лекцію для викладачів і студентів ВПБА. У понеділок високий гість очолить урочисте Богослужіння престольного празника в соборі. Початок відправи о 9.00.

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