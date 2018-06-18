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Як візочники долають перешкоди: Луцьк перевірять на доступність

Як візочники долають перешкоди: Луцьк перевірять на доступність
20-23 червня до Луцька завітає співведучий Майкла Щура у програмі #@)₴?$0 Дмитро Щебетюк та перевірить місто на доступність для маломобільних груп населення.

У «Доступно.UA» повідомили, що у Луцьку Дмитро Щебетюк зустрінеться з місцевими активістами, громадськими організаціями та всіма, хто охочий зробити своє місто зручним для всіх груп населення. Про це пише ІА "Конкурент".

Також ведучий розповість про свої автостопи Україною та Білоруссю, а цієї весни ще і Європою, про заплив через Босфор і спортивну кар’єру та не лише.

Луцьк та інші міста «Доступно.UA» відвідають в межах нового проекту. Усього це вісім українських міст. За результатами буде створена онлайн-мапа доступності українських міст, мобільний додаток та експертний мануал для локацій, що хочуть стати доступними для всіх. Проект здійснюємо за підтримки British Embassy Kyiv.

Як візочники долають перешкоди: Луцьк перевірять на доступність


Довідка:

Дмитро Щебетюк – український активіст, спортсмен, блогер, мандрівник, співзасновник ініціативи «Доступно.UA», ведучий рубрики «Інклюзія» програми #@)₴?$0.

Дмитро отримав травму у лютому 2011 року під час звичайної прогулянки з дівчиною. Він ставив штатив із фотоапаратом. Штатив почав падати, і хлопець його зловив, але сам послизнувся і вдарився головою об дерево. Пошкодив хребет і спинний мозок, отримав сильний струс мозку. Потім було 10 днів у реанімації, дві операції та тривала реабілітація. Відтоді Дмитро прикутий до інвалідного візка.

Проект Доступно.UA – це моніторинг різних закладів України на їхню доступність для людей з інвалідністю. У звітах, які засновники проекту викладають на сторінці Facebook, міститься детальний опис того, чи може людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи достатня ширина дверей, які перешкоди є всередині та як можна з ними впоратися, чи буде зручно сидіти за столиком і робити замовлення, чи доступна вбиральня тощо. Але найголовніша риса, яка вирізняє цей проект, – повна відсутність претензій до власників закладів.

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Теги: Дмитро Щебетюк, візок, доступність, Луцьк
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