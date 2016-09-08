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Коли в Україні проведуть перепис населення

Коли в Україні проведуть перепис населення
Перед основним переписом, який відбудеться через півтора року, Україна в грудні цього року проведе пробний перепис населення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Окрім загальної кількості жителів держави, він має дати інформацію про число переселенців унаслідок анексії Криму та війни на Донбасі.

Проводитимуть перепис його за допомогою програми, яку нині розробляють українські айтішники. Для перепису планують закупити 100 тисяч планшетів, які потім передадуть у школи по всій Україні. Про це розповіли в Кабміні.

Всеукраїнський облік населення проведуть на наступний рік після пробного – в грудні 2020 року.

Опрацьовувати дані пробного перепису планують місяць, а от результати всеукраїнського повідомлять лише через півтора року.

"Ми маємо розуміти рівень українців взагалі, в яких умовах вони проживають, тому що, на сьогоднішній день фактично кожен регіон, кожна область – вони відрізняються. І ми маємо знайти довіру українців, що перепис населення – це, по-перше, допоможе державі, уряду, президенту, парламенту зрозуміти, де є великі виклики, які ми можемо вирішувати поступово", – пояснив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук.

Попередній процес збору даних про населення проводили ще 2001 року. Тоді загальна кількість населення в України становила 48 мільйонів.

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Теги: Україна, перепис, пробний
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