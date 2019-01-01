Лучани врятували дворового кота, який ледь не загинув від спеки





Небайдужі лучани часто залишають миски з водою біля магазинів чи будинків, однак тварини не завжди їх знаходять. Так, на ЛПЗ кіт ледь не загинув через спрагу - пише



Про його порятунок написала місцева мешканка Наталія Гуркіна у facebook.



Вона розповіла, що побачила на асфальті бездомного кота. Він вуличний, але у тому районі його всі знають і люблять.



“Киця не ворушиться, але видно, що дихає. Неподалік була мисочка з водою. Принесла її до киці й пальцем змочила мордочку. Через якийсь час киця підняла голову й почала пити водичку… Повз йшли діти. Побачили кицю й побігли в магазин по ковбаску”, – розповіла Наталія.



Повернувшись, діти сказали, що в магазині відмовилися брати гроші за ковбасу, щойно дізналися, для кого її купують.



“Заходжу в магазин і дякую за любов до котів. У відповідь чую: “Знаєш, в нашому дворі є Микола. Він колись кота дворового вбив. То тепер паралізований, з дому не виходить”. Висновок: Бог все бачить! Приємно, що на ЛПЗ діти ростуть людьми і в магазинах працюють Люди”, – зазначила авторка.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку – аномальна спека. Від неї страждають усі, та чи не найбільше потерпають бездомні тварини. Якщо затінок їм знайти ще можна, то з водою – серйозні проблеми.Небайдужі лучани часто залишають миски з водою біля магазинів чи будинків, однак тварини не завжди їх знаходять. Так, на ЛПЗ кіт ледь не загинув через спрагу - пише 12 канал Про його порятунок написала місцева мешканкаВона розповіла, що побачила на асфальті бездомного кота. Він вуличний, але у тому районі його всі знають і люблять.“Киця не ворушиться, але видно, що дихає. Неподалік була мисочка з водою. Принесла її до киці й пальцем змочила мордочку. Через якийсь час киця підняла голову й почала пити водичку… Повз йшли діти. Побачили кицю й побігли в магазин по ковбаску”, – розповіла Наталія.Повернувшись, діти сказали, що в магазині відмовилися брати гроші за ковбасу, щойно дізналися, для кого її купують.“Заходжу в магазин і дякую за любов до котів. У відповідь чую: “Знаєш, в нашому дворі є Микола. Він колись кота дворового вбив. То тепер паралізований, з дому не виходить”. Висновок: Бог все бачить! Приємно, що на ЛПЗ діти ростуть людьми і в магазинах працюють Люди”, – зазначила авторка.

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