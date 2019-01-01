Діалог світла з кольором – у Луцьку відкрили унікальну мистецьку виставку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:35
Два митці, дві творчі особистості поєднали свої таланти. У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відкрили виставковий проект “Діалог світла з кольором” від українського митця Олександра Дубовика і творця Іво Лілля із Таллінна.
Іво Лілль виражає себе в іншому матеріалі – склі. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Естонський майстер художнього скла та український живописець відразу знайшли точки дотику, тому їхнє знайомство переросло у мистецький діалог іншого формату.
Ознайомитися з творами Олександра Дубовика та Іво Лілля лучани та гості міста зможуть до сьомого липня.
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Іво Лілль виражає себе в іншому матеріалі – склі. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Естонський майстер художнього скла та український живописець відразу знайшли точки дотику, тому їхнє знайомство переросло у мистецький діалог іншого формату.
Ознайомитися з творами Олександра Дубовика та Іво Лілля лучани та гості міста зможуть до сьомого липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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