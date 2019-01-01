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Діалог світла з кольором – у Луцьку відкрили унікальну мистецьку виставку. ВІДЕО

Діалог світла з кольором – у Луцьку відкрили унікальну мистецьку виставку. ВІДЕО
Два митці, дві творчі особистості поєднали свої таланти. У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відкрили виставковий проект “Діалог світла з кольором” від українського митця Олександра Дубовика і творця Іво Лілля із Таллінна.

Іво Лілль виражає себе в іншому матеріалі – склі. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Естонський майстер художнього скла та український живописець відразу знайшли точки дотику, тому їхнє знайомство переросло у мистецький діалог іншого формату.

Ознайомитися з творами Олександра Дубовика та Іво Лілля лучани та гості міста зможуть до сьомого липня.


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Теги: скло, картина, виставка, музей
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