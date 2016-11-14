На стіні ЧАЕС з'явиться мурал. ФОТО

Валерія Коршунова «Погляд у майбутнє».



Про це пише



На другому місці – ескіз із фото коміка Джорджа Карліна, автора знаменитої фрази «Планета в порядку, це людям капець». У лівому кутку ескізу розташований QR-код при зчитуванні якого відкривається знаменитий виступ коміка. Цей ескіз набрав найбільше лайків під час голосування у Facebook.





Журі конкурсу враховувало тему ескізу, креативність, художню доцільність та інноваційність роботи.



Також на конкурс подавали ескізи із зображенням атомної енергії, писанок, абстракцій та тварин Зони віджучення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чорнобильській атомній електростанції оголосили переможця конкурсу на ескіз муралу, який намалюють на стіні станції. Переміг ескіз«Погляд у майбутнє».Про це пише Тhe village На другому місці – ескіз із фото коміка, автора знаменитої фрази «Планета в порядку, це людям капець». У лівому кутку ескізу розташований QR-код при зчитуванні якого відкривається знаменитий виступ коміка. Цей ескіз набрав найбільше лайків під час голосування у Facebook.Журі конкурсу враховувало тему ескізу, креативність, художню доцільність та інноваційність роботи.Також на конкурс подавали ескізи із зображенням атомної енергії, писанок, абстракцій та тварин Зони віджучення.

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