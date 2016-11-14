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На стіні ЧАЕС з'явиться мурал. ФОТО

На стіні ЧАЕС з'явиться мурал. ФОТО
На Чорнобильській атомній електростанції оголосили переможця конкурсу на ескіз муралу, який намалюють на стіні станції. Переміг ескіз Валерія Коршунова «Погляд у майбутнє».

Про це пише Тhe village.

На другому місці – ескіз із фото коміка Джорджа Карліна, автора знаменитої фрази «Планета в порядку, це людям капець». У лівому кутку ескізу розташований QR-код при зчитуванні якого відкривається знаменитий виступ коміка. Цей ескіз набрав найбільше лайків під час голосування у Facebook.

На стіні ЧАЕС з'явиться мурал. ФОТО

Журі конкурсу враховувало тему ескізу, креативність, художню доцільність та інноваційність роботи.

Також на конкурс подавали ескізи із зображенням атомної енергії, писанок, абстракцій та тварин Зони віджучення.

На стіні ЧАЕС з'явиться мурал. ФОТО

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Теги: ЧАЕС, стіна, мурал
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