У Польщі літак впав в річку, пілот загинув. ВІДЕО
Сьогодні, 03:47
У польському Плоцьку під час авіашоу у суботу, 15 червня, літак Як-52 впав у річку.
Інцидент стався приблизно о 10.35 майже одразу після відкриття авіашоу - пишуть Факти.
Літак Як-52 під час виконання фігури вищого пілотажу впав у Віслу.
У результаті авіакатастрофи загинув пілот літака, який був громадянином Німеччини. Рятувальники дістали літак з річки.
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Інцидент стався приблизно о 10.35 майже одразу після відкриття авіашоу - пишуть Факти.
Літак Як-52 під час виконання фігури вищого пілотажу впав у Віслу.
У результаті авіакатастрофи загинув пілот літака, який був громадянином Німеччини. Рятувальники дістали літак з річки.
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