У Польщі літак впав в річку, пілот загинув. ВІДЕО





Інцидент стався приблизно о 10.35 майже одразу після відкриття авіашоу - пишуть



Літак Як-52 під час виконання фігури вищого пілотажу впав у Віслу.



У результаті авіакатастрофи загинув пілот літака, який був громадянином Німеччини. Рятувальники дістали літак з річки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському Плоцьку під час авіашоу у суботу, 15 червня, літак Як-52 впав у річку.Інцидент стався приблизно о 10.35 майже одразу після відкриття авіашоу - пишуть Факти Літак Як-52 під час виконання фігури вищого пілотажу впав у Віслу.У результаті авіакатастрофи загинув пілот літака, який був громадянином Німеччини. Рятувальники дістали літак з річки.

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