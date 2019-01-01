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Сьогодні в Україні вперше святкують День батька

Сьогодні в Україні вперше святкують День батька
Українці сьогодні вперше відзначають День батька.

День батька — щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн, повідомляє УНН.

Святкова дата була встановлена указом колишнього Президента України Петра Порошенка від 18 травня 2019 року. В Україні День батька відзначається в третю неділю червня.

"День батька установлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей", - йшлося в указі.

В третю неділю червня це свято, окрім України, відзначають в наступних країнах: Південна Африка, Аргентина, Канада, Чилі, Кот-д'Івуар, Куба, Франція (з 1968 р.), Гаїті, Гонконг, Маврикій, Індія, Ірландія, Японія, Малайзія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Перу, Філіппіни, Велика Британія, Сінгапур, Словаччина, Швейцарія, Туреччина, Венесуела.

До того як український президент підписав указ, Кабмін ухвалив рішення про запровадження святкування Дня батька в Україні.

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Теги: День батька, свято
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