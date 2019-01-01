Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан з Трійцею

Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської радипривітав лучан з Днем Святої Трійці."Шановні лучани! Від щирого серця вітаю вас з Днем Святої Трійці! Нехай це християнське свято дарує нам злагоду, взаєморозуміння, любов та єдність. Світлих помислів усім нам, надії та віри!" – йдеться на сторінці депутатської онлайн примальні.Привітала лучан і команда Громадянського Руху "СВІДОМІ":"Нехай цей світлий день дарує усім нам таке потрібне взаєморозуміння, толерантність, єдність та любов до своєї країни. Бажаємо усім вам Божої ласки, злагоди та душевного тепла".Також до привітань долучився співзасновник ГР "СВІДОМІ""Вітаю усіх з Днем Святої Трійці! Бажаю, щоб цей день приніс у ваші домівки мир, затишок та Божу благодать, а серця наповнилися милосердям та любов’ю".