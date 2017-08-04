Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ
Сьогодні, 11:24
Зібрали прості правила, які допоможуть вижити в спеку і захиститись від перегрівання.
Про це повідомляють на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Менше кави - більше води
Кава, алкоголь, солодкі напої - не найкращий вибір у спеку, а великі дози можуть призвести до зневоднення. Натомість пийте воду упродовж дня. Не орієнтуйтесь на норми - пийте, скільки хочеться. І нагадуйте про пиття вашій дитині, адже діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення.
Замість гарячої солянки - овочевий салат
Гаряча і жирна їжа - це додаткове теплове навантаження, яке вам точно не потрібне у спеку. Перейдіть на більш легкий раціон - холодний борщ чи окрошку, овочеві салати тощо. Крім усього, ви рідше включатимете плиту і в домі буде прохолодніше.
Виключіть вентилятор і прийміть душ
Електричні вентилятори не допоможуть при температурі 30+. Більш надійний спосіб - прохолодний душ або ванна. Якщо у вас є кондиціонер - звісно, використовуйте його.
Перенесіть прогулянки і тренування на ранок або вечір
Найбільш небезпечний час - з 10:00 до 16:00. Старайтесь залишатись у приміщенні.
Якщо тренуєтесь за високої температури - уважно стежте за своїм станом. Швидке серцебиття разом з відчуттям нестачі повітря, запамороченням - сигнал, що тренування треба негайно припинити.
На вулиці:
▪Тримайтесь у тіні.
Це найпростіший спосіб попередити сонячні опіки. Будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та/або швидко нагріваються, наприклад, піску чи води. Засмага - ознака того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання.
▪Одягайте легкий світлий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри
Одяг з щільно тканих матеріалів захищає найкраще (наприклад, котон, легкі бавовняні тканини). Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі (100% UVA/UVB захист).
▪Використовуйте сонцезахисний засіб
Крем, спрей тощо широкого спектра дії (UVA та UVB) із SPF 15 та вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітряні дні.
Дбайте про тих, хто поруч. Ні за яких обставин не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі. Навіть, якщо виходите на хвилинку.
Головне правило при перегріванні - негайно переміститись у прохолодне приміщення.
Серед теплових травм розрізняють:
Теплові судоми, коли болісно скорочуються м’язи. Перемістіть людину у прохолодне місце, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися, доки судоми не минуть. Викликайте екстрену медичну допомогу (дзвоніть 103), якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.
Теплове перевтомлення – нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (компреси зі змоченою у воді тканиною), давайте пити холодну воду маленькими ковтками. Дзвоніть 103, якщо: є блювання, симптоми тривають довше за 1 годину або погіршуються.
Тепловий удар – висока температура тіла, іноді досягає 41°С, червона, гаряча суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Менше кави - більше води
Кава, алкоголь, солодкі напої - не найкращий вибір у спеку, а великі дози можуть призвести до зневоднення. Натомість пийте воду упродовж дня. Не орієнтуйтесь на норми - пийте, скільки хочеться. І нагадуйте про пиття вашій дитині, адже діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення.
Замість гарячої солянки - овочевий салат
Гаряча і жирна їжа - це додаткове теплове навантаження, яке вам точно не потрібне у спеку. Перейдіть на більш легкий раціон - холодний борщ чи окрошку, овочеві салати тощо. Крім усього, ви рідше включатимете плиту і в домі буде прохолодніше.
Виключіть вентилятор і прийміть душ
Електричні вентилятори не допоможуть при температурі 30+. Більш надійний спосіб - прохолодний душ або ванна. Якщо у вас є кондиціонер - звісно, використовуйте його.
Перенесіть прогулянки і тренування на ранок або вечір
Найбільш небезпечний час - з 10:00 до 16:00. Старайтесь залишатись у приміщенні.
Якщо тренуєтесь за високої температури - уважно стежте за своїм станом. Швидке серцебиття разом з відчуттям нестачі повітря, запамороченням - сигнал, що тренування треба негайно припинити.
На вулиці:
▪Тримайтесь у тіні.
Це найпростіший спосіб попередити сонячні опіки. Будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та/або швидко нагріваються, наприклад, піску чи води. Засмага - ознака того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання.
▪Одягайте легкий світлий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри
Одяг з щільно тканих матеріалів захищає найкраще (наприклад, котон, легкі бавовняні тканини). Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі (100% UVA/UVB захист).
▪Використовуйте сонцезахисний засіб
Крем, спрей тощо широкого спектра дії (UVA та UVB) із SPF 15 та вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітряні дні.
Дбайте про тих, хто поруч. Ні за яких обставин не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі. Навіть, якщо виходите на хвилинку.
Головне правило при перегріванні - негайно переміститись у прохолодне приміщення.
Серед теплових травм розрізняють:
Теплові судоми, коли болісно скорочуються м’язи. Перемістіть людину у прохолодне місце, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися, доки судоми не минуть. Викликайте екстрену медичну допомогу (дзвоніть 103), якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.
Теплове перевтомлення – нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (компреси зі змоченою у воді тканиною), давайте пити холодну воду маленькими ковтками. Дзвоніть 103, якщо: є блювання, симптоми тривають довше за 1 годину або погіршуються.
Тепловий удар – висока температура тіла, іноді досягає 41°С, червона, гаряча суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ
Сьогодні, 11:24
Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан з Трійцею
Сьогодні, 10:58
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Сьогодні, 10:35
Сьогодні в Україні вперше святкують День батька
Сьогодні, 09:51