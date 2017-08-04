Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ

Зібрали прості правила, які допоможуть вижити в спеку і захиститись від перегрівання.Про це повідомляють на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.Кава, алкоголь, солодкі напої - не найкращий вибір у спеку, а великі дози можуть призвести до зневоднення. Натомість пийте воду упродовж дня. Не орієнтуйтесь на норми - пийте, скільки хочеться. І нагадуйте про пиття вашій дитині, адже діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення.Гаряча і жирна їжа - це додаткове теплове навантаження, яке вам точно не потрібне у спеку. Перейдіть на більш легкий раціон - холодний борщ чи окрошку, овочеві салати тощо. Крім усього, ви рідше включатимете плиту і в домі буде прохолодніше.Електричні вентилятори не допоможуть при температурі 30+. Більш надійний спосіб - прохолодний душ або ванна. Якщо у вас є кондиціонер - звісно, використовуйте його.Найбільш небезпечний час - з 10:00 до 16:00. Старайтесь залишатись у приміщенні.Якщо тренуєтесь за високої температури - уважно стежте за своїм станом. Швидке серцебиття разом з відчуттям нестачі повітря, запамороченням - сигнал, що тренування треба негайно припинити.▪Тримайтесь у тіні.Це найпростіший спосіб попередити сонячні опіки. Будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та/або швидко нагріваються, наприклад, піску чи води. Засмага - ознака того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання.▪Одягайте легкий світлий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляриОдяг з щільно тканих матеріалів захищає найкраще (наприклад, котон, легкі бавовняні тканини). Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі (100% UVA/UVB захист).▪Використовуйте сонцезахисний засібКрем, спрей тощо широкого спектра дії (UVA та UVB) із SPF 15 та вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітряні дні.Дбайте про тих, хто поруч. Ні за яких обставин не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі. Навіть, якщо виходите на хвилинку.Головне правило при перегріванні - негайно переміститись у прохолодне приміщення.Теплові судоми, коли болісно скорочуються м’язи. Перемістіть людину у прохолодне місце, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися, доки судоми не минуть. Викликайте екстрену медичну допомогу (дзвоніть 103), якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.Теплове перевтомлення – нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (компреси зі змоченою у воді тканиною), давайте пити холодну воду маленькими ковтками. Дзвоніть 103, якщо: є блювання, симптоми тривають довше за 1 годину або погіршуються.Тепловий удар – висока температура тіла, іноді досягає 41°С, червона, гаряча суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною).