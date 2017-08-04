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Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ

Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ
Зібрали прості правила, які допоможуть вижити в спеку і захиститись від перегрівання.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Менше кави - більше води

Кава, алкоголь, солодкі напої - не найкращий вибір у спеку, а великі дози можуть призвести до зневоднення. Натомість пийте воду упродовж дня. Не орієнтуйтесь на норми - пийте, скільки хочеться. І нагадуйте про пиття вашій дитині, адже діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення.

Замість гарячої солянки - овочевий салат

Гаряча і жирна їжа - це додаткове теплове навантаження, яке вам точно не потрібне у спеку. Перейдіть на більш легкий раціон - холодний борщ чи окрошку, овочеві салати тощо. Крім усього, ви рідше включатимете плиту і в домі буде прохолодніше.

Виключіть вентилятор і прийміть душ

Електричні вентилятори не допоможуть при температурі 30+. Більш надійний спосіб - прохолодний душ або ванна. Якщо у вас є кондиціонер - звісно, використовуйте його.

Перенесіть прогулянки і тренування на ранок або вечір

Найбільш небезпечний час - з 10:00 до 16:00. Старайтесь залишатись у приміщенні.

Якщо тренуєтесь за високої температури - уважно стежте за своїм станом. Швидке серцебиття разом з відчуттям нестачі повітря, запамороченням - сигнал, що тренування треба негайно припинити.

На вулиці:

▪Тримайтесь у тіні.
Це найпростіший спосіб попередити сонячні опіки. Будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та/або швидко нагріваються, наприклад, піску чи води. Засмага - ознака того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання.

▪Одягайте легкий світлий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри
Одяг з щільно тканих матеріалів захищає найкраще (наприклад, котон, легкі бавовняні тканини). Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі (100% UVA/UVB захист).

▪Використовуйте сонцезахисний засіб
Крем, спрей тощо широкого спектра дії (UVA та UVB) із SPF 15 та вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітряні дні.

Дбайте про тих, хто поруч. Ні за яких обставин не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі. Навіть, якщо виходите на хвилинку.

Головне правило при перегріванні - негайно переміститись у прохолодне приміщення.

Серед теплових травм розрізняють:

Теплові судоми, коли болісно скорочуються м’язи. Перемістіть людину у прохолодне місце, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися, доки судоми не минуть. Викликайте екстрену медичну допомогу (дзвоніть 103), якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.

Теплове перевтомлення – нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (компреси зі змоченою у воді тканиною), давайте пити холодну воду маленькими ковтками. Дзвоніть 103, якщо: є блювання, симптоми тривають довше за 1 годину або погіршуються.

Тепловий удар – висока температура тіла, іноді досягає 41°С, червона, гаряча суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною).

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Теги: спека, тепловий удар, поради
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