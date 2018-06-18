У Луцьку та області – штормове попередження





Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку очікуються грози, подекуди град.



Пiд час грози мiсцями можливі шквали 15-20 м/с. Рівень небезпечності - І, жовтий.

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