У Луцьку та області – штормове попередження
Сьогодні, 12:31
На Волині – штормове попередження.
Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку очікуються грози, подекуди град.
Пiд час грози мiсцями можливі шквали 15-20 м/с. Рівень небезпечності - І, жовтий.
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Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку очікуються грози, подекуди град.
Пiд час грози мiсцями можливі шквали 15-20 м/с. Рівень небезпечності - І, жовтий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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