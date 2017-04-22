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У селі на Волині – масова загибель бджіл

У селі на Волині – масова загибель бджіл
У селі Мирне Горохівського району у пасічників масово загинули бджоли.

Відео у мережі Facebook опублікувала Ольга Хайба.

Автор відео розповідає ,що постраждали усі бджолосім’ї з пасіки. У біді звинувачують фермерів, які кроплять рослини, які запилюють бджоли, отрутохімікатами.

Чоловік, який є спікером на відео, обурюється, що фермери кроплять свої поля, нікого не попереджаючи й через це масово гинуть бджоли.


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Теги: бджоли, загибель, Мирне
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