У селі на Волині – масова загибель бджіл





Відео у мережі Facebook опублікувала Ольга Хайба.



Автор відео розповідає ,що постраждали усі бджолосім’ї з пасіки. У біді звинувачують фермерів, які кроплять рослини, які запилюють бджоли, отрутохімікатами.



Чоловік, який є спікером на відео, обурюється, що фермери кроплять свої поля, нікого не попереджаючи й через це масово гинуть бджоли.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирне Горохівського району у пасічників масово загинули бджоли.Відео у мережі Facebook опублікувалаАвтор відео розповідає ,що постраждали усі бджолосім’ї з пасіки. У біді звинувачують фермерів, які кроплять рослини, які запилюють бджоли, отрутохімікатами.Чоловік, який є спікером на відео, обурюється, що фермери кроплять свої поля, нікого не попереджаючи й через це масово гинуть бджоли.

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