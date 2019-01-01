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У Луцьку зникла дитина

У Луцьку зникла дитина
У Луцьку пішов з дому та дотепер не повернувся неповнолітній Роман Лисюк.

Про це повідомили у поліції.

Хлопець 2004 року народження. Проживає на вулиці Конякіна.

Був одягнений у чорні шорти та майку сірого кольору.

Прикмети:зріст 180 см, середньої тілобудови, очі зелені.

У разі встановлення місцезнаходження підлітка просять телефонувати за номером 102.

У Луцьку зникла дитина
У Луцьку зникла дитина

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Теги: розшук, зникнення, Роман Лисюк, Луцьк
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