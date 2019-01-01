У Луцьку зникла дитина
Сьогодні, 14:10
У Луцьку пішов з дому та дотепер не повернувся неповнолітній Роман Лисюк.
Про це повідомили у поліції.
Хлопець 2004 року народження. Проживає на вулиці Конякіна.
Був одягнений у чорні шорти та майку сірого кольору.
Прикмети:зріст 180 см, середньої тілобудови, очі зелені.
У разі встановлення місцезнаходження підлітка просять телефонувати за номером 102.
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Про це повідомили у поліції.
Хлопець 2004 року народження. Проживає на вулиці Конякіна.
Був одягнений у чорні шорти та майку сірого кольору.
Прикмети:зріст 180 см, середньої тілобудови, очі зелені.
У разі встановлення місцезнаходження підлітка просять телефонувати за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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