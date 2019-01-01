У Луцьку зникла дитина

Роман Лисюк.



Про це повідомили у поліції.



Хлопець 2004 року народження. Проживає на вулиці Конякіна.



Був одягнений у чорні шорти та майку сірого кольору.



Прикмети:зріст 180 см, середньої тілобудови, очі зелені.



У разі встановлення місцезнаходження підлітка просять телефонувати за номером 102.





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