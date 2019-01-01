Митрополит з Константинополя помолився за загиблих Героїв-волинян у Гаразджі. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У храмі, що поруч з Алеєю почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, відбулася заупокійна літія за воїнами, які загинули за Україну.
Богослужіння очолив ієрарх Константинопольської православної церкви, митрополит Анейський Макарій (Павлідіс), повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
З ними молилися канцлер нашої єпархії протоієрей Микола Цап, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, інші військові священики, а також настоятель цвинтарного храму Воскресіння Христового священик Ярослав Черенюк.
Нагадаємо, на запрошення митрополита Луцького і Волинського Михаїла Макарій завтра, 17 червня, очолить Богослужіння та заходи з нагоди храмового свята кафедрального собору Святої Трійці.
81-річний владика Макарій є постійним членом Священного синоду Вселенського Патріархату. Митрополитом Анейським став минулого року, а раніше був єпископом Лампсакським, вікарієм Швейцарської митрополії, а також ректором Православного центру в Шамбезі.
15 червня високопреосвященний уперше приїхав у Луцьк і зустрівся з владикою Михаїлом.
Відомо також, що увечері 15 червня архієреї відслужили святкову всенічну у Свято-Троїцькому соборі обласного центру, після якої звернулися до вірних із вітальними словами.
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Богослужіння очолив ієрарх Константинопольської православної церкви, митрополит Анейський Макарій (Павлідіс), повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
З ними молилися канцлер нашої єпархії протоієрей Микола Цап, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, інші військові священики, а також настоятель цвинтарного храму Воскресіння Христового священик Ярослав Черенюк.
Нагадаємо, на запрошення митрополита Луцького і Волинського Михаїла Макарій завтра, 17 червня, очолить Богослужіння та заходи з нагоди храмового свята кафедрального собору Святої Трійці.
81-річний владика Макарій є постійним членом Священного синоду Вселенського Патріархату. Митрополитом Анейським став минулого року, а раніше був єпископом Лампсакським, вікарієм Швейцарської митрополії, а також ректором Православного центру в Шамбезі.
15 червня високопреосвященний уперше приїхав у Луцьк і зустрівся з владикою Михаїлом.
Відомо також, що увечері 15 червня архієреї відслужили святкову всенічну у Свято-Троїцькому соборі обласного центру, після якої звернулися до вірних із вітальними словами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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