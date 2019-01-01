Митрополит з Константинополя помолився за загиблих Героїв-волинян у Гаразджі. ФОТО

У храмі, що поруч з Алеєю почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, відбулася заупокійна літія за воїнами, які загинули за Україну.Богослужіння очолив ієрарх Константинопольської православної церкви, митрополит(Павлідіс), повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.З ними молилися канцлер нашої єпархії протоієрей, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей, головний військовий капелан єпархії протоієрей, інші військові священики, а також настоятель цвинтарного храму Воскресіння Христового священикНагадаємо, на запрошення митрополита Луцького і ВолинськогоМакарій завтра, 17 червня, очолить Богослужіння та заходи з нагоди храмового свята кафедрального собору Святої Трійці.81-річний владика Макарій є постійним членом Священного синоду Вселенського Патріархату. Митрополитом Анейським став минулого року, а раніше був єпископом Лампсакським, вікарієм Швейцарської митрополії, а також ректором Православного центру в Шамбезі.15 червня високопреосвященний уперше приїхав у Луцьк і зустрівся з владикою Михаїлом.Відомо також, що увечері 15 червня архієреї відслужили святкову всенічну у Свято-Троїцькому соборі обласного центру, після якої звернулися до вірних із вітальними словами.