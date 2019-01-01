У головному соборі Луцька відправили святкову службу і освятили зілля. ФОТО
Сьогодні, 15:58
У Луцьку тисячі людей відвідали храми та освятили зелень в День Святої Трійці.
Із самого ранку люди поспішали на богослужіння, несучи з собою букети пахучого зілля і квітів.
У День Святої Трійці, П’ятдесятниці, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, завершуючи Божественну літургію у кафедральному Троїцькому соборі, звернувся до вірних із проповіддю, повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Митрополит Михаїл, що людина не може збагнути таємницю Святої Трійці. І не тому, що ми погано вивчали походження сьогоднішнього свята чи не хочемо цього робити взагалі. У нашому житті є немало такого, що не можемо вмістити чи пояснити в своєму розумі.
Наприклад, народження чи смерть. Адже лише Господу відомо, коли Він покличе людину із небуття до цього світу чи навпаки. Звичайно, ми шукаємо способи і слова аби обумовити те, чи інше явище, але для нашого розуміння воно все одно залишиться не осягнутим.
Тому краще задумуватись над наповненням свого життя. Саме ним намагатися здобути Божу благодать і Царство Небесне. «Людина спасається любов’ю, а не знанням догматики», – пояснює архієрей. Не потрібно намагатися осягнути все, варто жити в любові до Бога, себе і ближнього, жити любовними істинами, зазначив архіпастир.
Після відправи на площі перед собором освятили квіти та зелень, які принесли віряни принесли до храму.
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Із самого ранку люди поспішали на богослужіння, несучи з собою букети пахучого зілля і квітів.
У День Святої Трійці, П’ятдесятниці, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, завершуючи Божественну літургію у кафедральному Троїцькому соборі, звернувся до вірних із проповіддю, повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Митрополит Михаїл, що людина не може збагнути таємницю Святої Трійці. І не тому, що ми погано вивчали походження сьогоднішнього свята чи не хочемо цього робити взагалі. У нашому житті є немало такого, що не можемо вмістити чи пояснити в своєму розумі.
Наприклад, народження чи смерть. Адже лише Господу відомо, коли Він покличе людину із небуття до цього світу чи навпаки. Звичайно, ми шукаємо способи і слова аби обумовити те, чи інше явище, але для нашого розуміння воно все одно залишиться не осягнутим.
Тому краще задумуватись над наповненням свого життя. Саме ним намагатися здобути Божу благодать і Царство Небесне. «Людина спасається любов’ю, а не знанням догматики», – пояснює архієрей. Не потрібно намагатися осягнути все, варто жити в любові до Бога, себе і ближнього, жити любовними істинами, зазначив архіпастир.
Після відправи на площі перед собором освятили квіти та зелень, які принесли віряни принесли до храму.
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