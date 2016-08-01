Через тиждень на Волині стартує сезон масового збору чорниці

Орієнтовно через тиждень розпочинається сезон масової заготівлі ягід чорниці. Такий термін озвучили на комісії в Маневицькій РДА.Через наближення гарячої пори збору цих цілющих ягід на Маневиччині зібрали представників виконавчої влади району, податківців, лісівників із чотирьох лісгоспів, представників бізнесу, які вже подали заявки на отримання лімітів заготівлі чорниці по району – 389 тонн, повідомляє прес-служба ДП «Городоцьке ЛГ»."Відповідним рішенням Волинської обласної ради на 2016–2020 роки усього для Маневицькому району виділено ліміт 500 тонн. Є сподівання, що спрацюємося не гірше, ніж в минулому році, адже район отримав доходів та зборів близько 2,6 млн гривень від заготівельників", – зазначив заступник голови райдержадміністраціїВ зоні діяльності ДП «Городоцьке ЛГ» об’єм заготівлі чорниці становить 164 тонни, зокрема в розрізі сільських рад: Прилісненська – 56, Новорудська і Троянівська – по 54 тонни. Варто відзначити, що в Маневицьких лісах чорничний сезон дає змогу підзаробити всім охочим та нелінивим, хоч праця ця дуже нелегка…"Наші ліси відкриті для людей, – зазначає директор ДП «Городоцьке ЛГ» Віктор Данилюк. – Лісівники подбали, аби їм там було комфортно, побудували систему рекреаційних пунктів, де можна відпочити, перечекати грозу чи дощ. Єдине, про що просимо навзамін, дотримуватися правил перебування у лісі, берегти його від вогню та засмічення".У маневицьких лісах, які входять до зони господарювання ДП «Городоцьке ЛГ», чорниця росте у хвойних і мішаних лісах. Це світлолюбна рослина. Цвіте у квітні-травні, плоди достигають у червні-липні. Чорниця належить до рослин з більш-менш стабільною врожайністю. Зовсім неврожайні роки трапляються раз у 5-7 років. Урожайність її коливається від 120 до 1200 кг/га, в окремі роки досягає 1600 кг (в перерахунку на 100% покриття). На врожайність чорниці впливають різні фактори: тип лісорослинних умов, повнота і вік деревостану, метеорологічні умови вегетаційного періоду, наявність або відсутність запилювачів. Так, при відсутності запилювачів утворюються ягоди в 1,7 раза легші, ніж на ділянках, де були завезені бджоли.Харчова, медоносна, лікарська, фарбувальна рослина. Ягоди чорниці вживають свіжими, перетертими з цукром, у суміші з молоком і вершками. Вони є сировиною для різних галузей харчової і кондитерської промисловостей. З чорниць готують соки, морси, екстракти, сиропи, джеми, варення, компоти, мармелад. Чорниця входить до раціону космонавтів.Чорниця – найкращий делікатес для дорослих і дітей. Тож час готуватися до її збору. Нагадаємо також, що ця рослина потребує від збирачів ягід поваги: не можна збирати її гребінками, завдаючи при цьому болю і наражаючи цілющого на хвороби.Ягоди для власних потреб можна збирати безкоштовно, однак варто пам’ятати, що в лісі не можна смітити та розкладати багаття. У таку спеку навіть необережно кинутий недопалок може спричинити пожежу.