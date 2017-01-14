На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Вихованці Рожищенського будинку дитячої творчості вигадали цікавий спосіб власноруч заробити на ремонт класу.
Про це повідомляє інтернет-видання "Район.Рожище".
Діти розмістили локацію з нанесення тимчасових тату та боді-арту під час святкування Дня міста 16 червня.
Нанесення одного малюнка юні художники оцінюють у 20 гривень. Роботу виконують лише безпечними фарбами.
Обрати малюнок до вподоби можна з підготовленого завчасно каталога.
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Про це повідомляє інтернет-видання "Район.Рожище".
Діти розмістили локацію з нанесення тимчасових тату та боді-арту під час святкування Дня міста 16 червня.
Нанесення одного малюнка юні художники оцінюють у 20 гривень. Роботу виконують лише безпечними фарбами.
Обрати малюнок до вподоби можна з підготовленого завчасно каталога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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