На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання "



Діти розмістили локацію з нанесення тимчасових тату та боді-арту під час святкування Дня міста 16 червня.



Нанесення одного малюнка юні художники оцінюють у 20 гривень. Роботу виконують лише безпечними фарбами.



Обрати малюнок до вподоби можна з підготовленого завчасно каталога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці Рожищенського будинку дитячої творчості вигадали цікавий спосіб власноруч заробити на ремонт класу.Про це повідомляє інтернет-видання " Район.Рожище ".Діти розмістили локацію з нанесення тимчасових тату та боді-арту під час святкування Дня міста 16 червня.Нанесення одного малюнка юні художники оцінюють у 20 гривень. Роботу виконують лише безпечними фарбами.Обрати малюнок до вподоби можна з підготовленого завчасно каталога.

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