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На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО

На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО
Вихованці Рожищенського будинку дитячої творчості вигадали цікавий спосіб власноруч заробити на ремонт класу.

Про це повідомляє інтернет-видання "Район.Рожище".

Діти розмістили локацію з нанесення тимчасових тату та боді-арту під час святкування Дня міста 16 червня.

Нанесення одного малюнка юні художники оцінюють у 20 гривень. Роботу виконують лише безпечними фарбами.

Обрати малюнок до вподоби можна з підготовленого завчасно каталога.

На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО
На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО
На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО
На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО
На Волині діти вирішили самостійно і оригінально заробити на ремонт класу. ФОТО

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Теги: Рожище, ремонт
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