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На Волині випав величезний град. ВІДЕО

На Волині випав величезний град. ВІДЕО
У селі на Волині випав величезний град.

Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомив Євген Бухалко.

За словами хлопця, град в селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області випав у неділю, 16 червня, близько 17:00.

Нагадаємо, за даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку передбачали грози, подекуди град.


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Теги: град, Волинь, Хотешів, Євген Бухалко
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