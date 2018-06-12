На Волині випав величезний град. ВІДЕО





Про це інтернет-виданню "Євген Бухалко.



За словами хлопця, град в селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області випав у неділю, 16 червня, близько 17:00.



Нагадаємо, за даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку передбачали грози, подекуди град.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Волині випав величезний град.Про це інтернет-виданню " Волинь24 " повідомивЗа словами хлопця, град в селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області випав у неділю, 16 червня, близько 17:00.Нагадаємо, за даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку передбачали грози, подекуди град.

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