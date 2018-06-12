На Волині випав величезний град. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
У селі на Волині випав величезний град.
Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомив Євген Бухалко.
За словами хлопця, град в селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області випав у неділю, 16 червня, близько 17:00.
Нагадаємо, за даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку передбачали грози, подекуди град.
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Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомив Євген Бухалко.
За словами хлопця, град в селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області випав у неділю, 16 червня, близько 17:00.
Нагадаємо, за даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другий половині дня 16 червня із збереженням вночі 17 червня по області та Луцьку передбачали грози, подекуди град.
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