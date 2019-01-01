Мешканці вулиці Львівської у Луцьку повідомляють про нестерпний сморід
Сьогодні, 18:50
Лучанин Сергій Бакаленко скаржиться про нестерпний сморід на вулиці Львівській.
Петицію з проханням до влади міста вирішити проблему він зареєстрував учора, 15 червня.
На переконання автора петиції, причина смороду - нечистоти, які зливають біля села Гірка Полонка.
"Найчастіше зливаються відходи перед дощами і ввечері. Подібне звернення було 2017 році, проблеми ніхто невирішив, хоча джерело проблеми відоме керівництву м. Луцька", - написав чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Петицію з проханням до влади міста вирішити проблему він зареєстрував учора, 15 червня.
На переконання автора петиції, причина смороду - нечистоти, які зливають біля села Гірка Полонка.
"Найчастіше зливаються відходи перед дощами і ввечері. Подібне звернення було 2017 році, проблеми ніхто невирішив, хоча джерело проблеми відоме керівництву м. Луцька", - написав чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Знайшли підлітка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 19:01
Мешканці вулиці Львівської у Луцьку повідомляють про нестерпний сморід
Сьогодні, 18:50
Через тиждень на Волині стартує сезон масового збору чорниці
Сьогодні, 18:21
Благають допомогти крихітній «поспішайці» з Волині
Сьогодні, 17:41
В аварії загинула відома українська гімнастка
Сьогодні, 16:49