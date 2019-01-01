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Мешканці вулиці Львівської у Луцьку повідомляють про нестерпний сморід

Мешканці вулиці Львівської у Луцьку повідомляють про нестерпний сморід
Лучанин Сергій Бакаленко скаржиться про нестерпний сморід на вулиці Львівській.

Петицію з проханням до влади міста вирішити проблему він зареєстрував учора, 15 червня.

На переконання автора петиції, причина смороду - нечистоти, які зливають біля села Гірка Полонка.

"Найчастіше зливаються відходи перед дощами і ввечері. Подібне звернення було 2017 році, проблеми ніхто невирішив, хоча джерело проблеми відоме керівництву м. Луцька", - написав чоловік.

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Теги: сморід, Гірка Полонка, Львівська, Луцьк
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