Літо-2019: ціни та умови на найпопулярніших курортах України





Журналісти поцікавилися, яка ситуація з цінами та відпочинком на найпопулярніших українських курортах цього літа, пише



Херсонщина: туристів, хоч греблю гати



В останні роки туристи активно полюбили Херсонщину, яка унікальна тим, що омивається одразу двома морями. Хоча місцеві жартують, що область має ще навіть третє – українське Мертве море, рожеве озеро Лемурійське. Останні три роки область відвідують 3,5 мільйони туристів щорічно, і цього року там очікують не менший потік. За словами директорки Департаменту туризму та курортів Херсонської ОДА Тетяни Волинець, у 2018 році туристичний збір в області склав 3,7 мільйони гривень, що на 36% перевищує показники попереднього року.



Озеро Лемурійське



Найпопулярнішими напрямками на Херсонщині традиційно залишаються Залізний порт, який полюбляють за активне нічне життя, а також Скадовськ та Арабатська стрілка, які переважно обирають для сімейного відпочинку – через мілкі пляжі, оздоровчі заклади та найрізноманітніші розваги для дітей.



За даними сайту Нotels24.ua, відпочити в Залізному порту у двомісному номері цього року коштуватиме від 400 гривень, в районі Арабатської стрілки – від 500 гривень, в Скадовську – від 400 гривень.



Окрім найдовшого піщаного пляжу Європи - Арабатської Стрілки, на Херсонщині ще є єдина в Україні природна пустеля “Олешківські піски”, один із найвідоміших в Європі природних заповідників “Асканія Нова”, український гранд-каньйон “Станіславські скелі” та безліч виноробень на будь-який смак.



Щоправда, інколи банальні побутові речі викликають подив у туристів. Так, на початку червня журналісти звернули увагу на маленьку, здавалося б, проблему, яка псує враження кожному відпочивальнику в Залізному Порту – відсутність урн для сміття: “Залізний Порт зустрічає туристів. Пишаюся!!! Ці фото надіслав Ігор з Хмельницького, який дуже любить Залізний Порт і дуже дивується, що там зовсім немає урн для сміття. Я порадила поскаржитись до сільради, бо силою телебачення урни навряд чи встановляться. А він каже, що вже ходив туди сваритися. І в цьому, і в минулому році...”



Одещина: а Чорне море вже не чорне...



Минулий рік став рекордним для внутрішнього туризму на Одещині: станом на вересень область відвідали близько 6 мільйонів туристів, а туристичний збір за 2018 рік склав 11,5 мільйонів гривень. В управлінні туризму повідомили останні оптимістичні дані: вже у першому кварталі цього року в області зібрано 1,5 млн гривень туристичного збору, що на 50% більше ніж за відповідний період минулого року (1 млн. грн).



Для літнього відпочинку туристи найчастіше обирають власне місто Одесу, та курорт Кароліно-Бугаз, який вважається одним із найекологічніших через віддаленість від індустріальних центрів та промислових підприємств і селище Затоку, що вабить багатьох теплим морем та цінами, нижчими за одеські.



Ціни на житло для відпочинку на будь-який гаманець – на ніч можна зупинитися як за 150-200 гривень у хостелі, так і за 700 гривень у пристойному міні-готелі чи навіть від 2500 гривень у елітному готелі “Континенталь” в центрі Одеси. Ну і звісно, що ближче до моря – то вищі й ціни. У Кароліно-Бугаз ціни починаються від 600 гривень за двомісний номер у готелі й досягають 3500 гривень за ніч у розкішній віллі. У Затоці ж цінова “вилка” за добу виявилася ще більшою – від 500 гривень за стандартний номер на базі відпочинку до 6000 гривень за віллу майже на пляжі. Але є одне але. Схоже, в Затоці курортний сезон може закінчитися, так і не розпочавшись. Днями у Держпродспоживслужбі повідомили, що в селищі виявили хвору на сказ кішку. Хоча ніхто від контакту з інфікованою твариною не постраждав, але там уже ввели двомісячний карантин і всім тваринам селища зроблять відповідні щеплення. Людей, щоправда, це не стосується, та певне напруження викликає.



Але і це ще не все, Одещину спіткала іще одна неприємність. Чорне море вже в червні позеленіло, а з води стало чути неприємний запах. Екологи і працівники Держпродспоживслужби пояснили: усе через водорості, які надто активізувалися через поєднання трьох кліматичних явищ – високої температури, штилю і періодичних дощів.







“У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді”, – повідомили у службі, а також попередили, що поки що краще відмовитися від риби й інших морепродуктів. Хоча, як повідомляють місцеві журналісти, туристів це не надто налякало – вони і далі продовжують купатися в морі.



Але для тих, кого налякала згадана новина є й хороші новини, адже Одещина – це не лише пляжний відпочинок. Тут активно розвивається гастрономічний туризм – винний, сирний, рибний, медовий, а також трендовий в останні роки “зелений” туризм (відпочинок у приватних садибах). Ну а сама Одеса переповнена музеями, садами, арт-просторами та атмосферними ресторанами і нічними клубами.



Миколаївщина: регіон найдешевшого відпочинку



На Миколаївщині туристичні потоки дещо менші, ніж у згаданих областях. Офіційних даних по кількості туристів за минулий рік поки що немає, але в Миколаївській ОДА повідомили: за приблизними оцінками, у 2018-му в області побували близько мільйона туристів, а особливою популярністю користувалася Кінбурнська коса, що неподалік Очакова. Цей курорт обирають переважно для сімейного відпочинку, а містечко Коблеве, де знаходиться однойменний виноробний завод, залишається найрозкрученішим у області місцем молодіжного відпочинку. Ціни на житло в Коблевому починаються від 250 гривень за ніч на базі відпочинку й сягають 2850 гривень за дворівневий люксовий номер у готельно-ресторанному комплексі. Пропозиції в Очакові і за різноманіттям, і за цінами значно скромніші – від 100 гривень за ніч з людини в приватному секторі до 1000 гривень у готелі на двох.



Але... й тут знайшлася ложечка дьогтю для туристів. За даними місцевого ресурсу, “Преступности.нет”, на курортах Миколаївщини із 59 рятувальних постів станом на 7 червня працювало лише два – у Коблевому та Рибаківці. Тож тим, хто їде відпочивати з дітьми, треба бути дуже уважним та обережними.



Бузький гард



Та Миколаївщина славиться не стільки пляжами, скільки заповідниками і ландшафтними парками, яких тут аж вісім. Це, приміром, “Бузький гард” з каньйоноподібними долинами, згадана “Кінбурнська коса”, де туристи можуть побачити рідкісних рожевих пеліканів, лебедів-шипунів чи орлана-білохвоста чи ж ландшафтний парк «Тилігульський», розташований на березі однойменного лиману, який вражає кришталевою чистотою води і різноманіттям флори і фауни. А ще тут розташовані два каньйони з видовищними водоспадами – Актівський та Петропавлівський. Тож не дивно, що все більшої популярності тут набуває зелений та спортивний туризм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Червень ще тільки почався, а за вікном спека, як у розпал літа. Початок туристичного сезону цього року аж надто спекотний. Тож люди якнайшвидше намагаються їхати із задушливого міста поближче до води та прохолоди.Журналісти поцікавилися, яка ситуація з цінами та відпочинком на найпопулярніших українських курортах цього літа, пише Укрінформ В останні роки туристи активно полюбили Херсонщину, яка унікальна тим, що омивається одразу двома морями. Хоча місцеві жартують, що область має ще навіть третє – українське Мертве море, рожеве озеро Лемурійське. Останні три роки область відвідують 3,5 мільйони туристів щорічно, і цього року там очікують не менший потік. За словами директорки Департаменту туризму та курортів Херсонської ОДА Тетяни Волинець, у 2018 році туристичний збір в області склав 3,7 мільйони гривень, що на 36% перевищує показники попереднього року.Найпопулярнішими напрямками на Херсонщині традиційно залишаються Залізний порт, який полюбляють за активне нічне життя, а також Скадовськ та Арабатська стрілка, які переважно обирають для сімейного відпочинку – через мілкі пляжі, оздоровчі заклади та найрізноманітніші розваги для дітей.За даними сайту Нotels24.ua, відпочити в Залізному порту у двомісному номері цього року коштуватиме від 400 гривень, в районі Арабатської стрілки – від 500 гривень, в Скадовську – від 400 гривень.Окрім найдовшого піщаного пляжу Європи - Арабатської Стрілки, на Херсонщині ще є єдина в Україні природна пустеля “Олешківські піски”, один із найвідоміших в Європі природних заповідників “Асканія Нова”, український гранд-каньйон “Станіславські скелі” та безліч виноробень на будь-який смак.Щоправда, інколи банальні побутові речі викликають подив у туристів. Так, на початку червня журналісти звернули увагу на маленьку, здавалося б, проблему, яка псує враження кожному відпочивальнику в Залізному Порту – відсутність урн для сміття: “Залізний Порт зустрічає туристів. Пишаюся!!! Ці фото надіслав Ігор з Хмельницького, який дуже любить Залізний Порт і дуже дивується, що там зовсім немає урн для сміття. Я порадила поскаржитись до сільради, бо силою телебачення урни навряд чи встановляться. А він каже, що вже ходив туди сваритися. І в цьому, і в минулому році...”Минулий рік став рекордним для внутрішнього туризму на Одещині: станом на вересень область відвідали близько 6 мільйонів туристів, а туристичний збір за 2018 рік склав 11,5 мільйонів гривень. В управлінні туризму повідомили останні оптимістичні дані: вже у першому кварталі цього року в області зібрано 1,5 млн гривень туристичного збору, що на 50% більше ніж за відповідний період минулого року (1 млн. грн).Для літнього відпочинку туристи найчастіше обирають власне місто Одесу, та курорт Кароліно-Бугаз, який вважається одним із найекологічніших через віддаленість від індустріальних центрів та промислових підприємств і селище Затоку, що вабить багатьох теплим морем та цінами, нижчими за одеські.Ціни на житло для відпочинку на будь-який гаманець – на ніч можна зупинитися як за 150-200 гривень у хостелі, так і за 700 гривень у пристойному міні-готелі чи навіть від 2500 гривень у елітному готелі “Континенталь” в центрі Одеси. Ну і звісно, що ближче до моря – то вищі й ціни. У Кароліно-Бугаз ціни починаються від 600 гривень за двомісний номер у готелі й досягають 3500 гривень за ніч у розкішній віллі. У Затоці ж цінова “вилка” за добу виявилася ще більшою – від 500 гривень за стандартний номер на базі відпочинку до 6000 гривень за віллу майже на пляжі. Але є одне але. Схоже, в Затоці курортний сезон може закінчитися, так і не розпочавшись. Днями у Держпродспоживслужбі повідомили, що в селищі виявили хвору на сказ кішку. Хоча ніхто від контакту з інфікованою твариною не постраждав, але там уже ввели двомісячний карантин і всім тваринам селища зроблять відповідні щеплення. Людей, щоправда, це не стосується, та певне напруження викликає.Але і це ще не все, Одещину спіткала іще одна неприємність. Чорне море вже в червні позеленіло, а з води стало чути неприємний запах. Екологи і працівники Держпродспоживслужби пояснили: усе через водорості, які надто активізувалися через поєднання трьох кліматичних явищ – високої температури, штилю і періодичних дощів.“У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді”, – повідомили у службі, а також попередили, що поки що краще відмовитися від риби й інших морепродуктів. Хоча, як повідомляють місцеві журналісти, туристів це не надто налякало – вони і далі продовжують купатися в морі.Але для тих, кого налякала згадана новина є й хороші новини, адже Одещина – це не лише пляжний відпочинок. Тут активно розвивається гастрономічний туризм – винний, сирний, рибний, медовий, а також трендовий в останні роки “зелений” туризм (відпочинок у приватних садибах). Ну а сама Одеса переповнена музеями, садами, арт-просторами та атмосферними ресторанами і нічними клубами.На Миколаївщині туристичні потоки дещо менші, ніж у згаданих областях. Офіційних даних по кількості туристів за минулий рік поки що немає, але в Миколаївській ОДА повідомили: за приблизними оцінками, у 2018-му в області побували близько мільйона туристів, а особливою популярністю користувалася Кінбурнська коса, що неподалік Очакова. Цей курорт обирають переважно для сімейного відпочинку, а містечко Коблеве, де знаходиться однойменний виноробний завод, залишається найрозкрученішим у області місцем молодіжного відпочинку. Ціни на житло в Коблевому починаються від 250 гривень за ніч на базі відпочинку й сягають 2850 гривень за дворівневий люксовий номер у готельно-ресторанному комплексі. Пропозиції в Очакові і за різноманіттям, і за цінами значно скромніші – від 100 гривень за ніч з людини в приватному секторі до 1000 гривень у готелі на двох.Але... й тут знайшлася ложечка дьогтю для туристів. За даними місцевого ресурсу, “Преступности.нет”, на курортах Миколаївщини із 59 рятувальних постів станом на 7 червня працювало лише два – у Коблевому та Рибаківці. Тож тим, хто їде відпочивати з дітьми, треба бути дуже уважним та обережними.Та Миколаївщина славиться не стільки пляжами, скільки заповідниками і ландшафтними парками, яких тут аж вісім. Це, приміром, “Бузький гард” з каньйоноподібними долинами, згадана “Кінбурнська коса”, де туристи можуть побачити рідкісних рожевих пеліканів, лебедів-шипунів чи орлана-білохвоста чи ж ландшафтний парк «Тилігульський», розташований на березі однойменного лиману, який вражає кришталевою чистотою води і різноманіттям флори і фауни. А ще тут розташовані два каньйони з видовищними водоспадами – Актівський та Петропавлівський. Тож не дивно, що все більшої популярності тут набуває зелений та спортивний туризм.

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