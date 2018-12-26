У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей
Сьогодні, 21:22
У селі Мокрець Турійського району з автомобіля на дорогу попадали туші курей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Василь Гут.
«В с. Мокрець, Турійського району Волинської області, автомобіль який в самий час пік жари перевозив (трупи курей) "розсіяв" їх по центральній дорозі села, місцеві жителі викликали поліцію, проводиться розслідування», – пише чоловік.
Також він зазначив, що «олігархи», тримаючи шкідливі виробництва зневажають людей.
«...для них здоров'я дітей не має ніякої цінності і тому відбуваються ці дива, а для перевезення такого «добра» повинен бути відповідний автомобіль, маршрут та час (точно не в самий пік жари)» – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Василь Гут.
«В с. Мокрець, Турійського району Волинської області, автомобіль який в самий час пік жари перевозив (трупи курей) "розсіяв" їх по центральній дорозі села, місцеві жителі викликали поліцію, проводиться розслідування», – пише чоловік.
Також він зазначив, що «олігархи», тримаючи шкідливі виробництва зневажають людей.
«...для них здоров'я дітей не має ніякої цінності і тому відбуваються ці дива, а для перевезення такого «добра» повинен бути відповідний автомобіль, маршрут та час (точно не в самий пік жари)» – йдеться у дописі.
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