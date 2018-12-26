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У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей

У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей
У селі Мокрець Турійського району з автомобіля на дорогу попадали туші курей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Василь Гут.

«В с. Мокрець, Турійського району Волинської області, автомобіль який в самий час пік жари перевозив (трупи курей) "розсіяв" їх по центральній дорозі села, місцеві жителі викликали поліцію, проводиться розслідування», – пише чоловік.

Також він зазначив, що «олігархи», тримаючи шкідливі виробництва зневажають людей.

«...для них здоров'я дітей не має ніякої цінності і тому відбуваються ці дива, а для перевезення такого «добра» повинен бути відповідний автомобіль, маршрут та час (точно не в самий пік жари)» – йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, інцидент, скандал
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