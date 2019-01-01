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На Херсонщині впав атракціон: загинув чоловік

На Херсонщині впав атракціон: загинув чоловік
У Лазурному на Херсонщині під час встановлення атракціону загинув 26-річний чоловік.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Херсонській області, передає ТСН.

Інцидент стався під час встановлення розважального атракціону, коли металева конструкція впала на монтажника. Чоловіка доставили у районну лікарню, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Він помер під час надання медичної допомоги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення вимог законодавства про охорону праці. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Теги: смерть
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