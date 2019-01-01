На Херсонщині впав атракціон: загинув чоловік





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Херсонській області, передає



Інцидент стався під час встановлення розважального атракціону, коли металева конструкція впала на монтажника. Чоловіка доставили у районну лікарню, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Він помер під час надання медичної допомоги.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення вимог законодавства про охорону праці. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лазурному на Херсонщині під час встановлення атракціону загинув 26-річний чоловік.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Херсонській області, передає ТСН Інцидент стався під час встановлення розважального атракціону, коли металева конструкція впала на монтажника. Чоловіка доставили у районну лікарню, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Він помер під час надання медичної допомоги.Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення вимог законодавства про охорону праці. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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