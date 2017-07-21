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У Луцьку буревій зламав дерево. ФОТО

У Луцьку буревій зламав дерево. ФОТО
У Луцьку на вулиці Бенделіані негода зламала дерево.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

З їхніх слів, інцидент трапився близько опівночі 17 червня.

Дерево повністю перегородило пішохідну частину дороги. Щоб обійти, доводиться виходити на проїжджу частину.

У Луцьку буревій зламав дерево. ФОТО
У Луцьку буревій зламав дерево. ФОТО

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Теги: негода, злива, Луцьк, потоп
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