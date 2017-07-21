У Луцьку буревій зламав дерево. ФОТО
Сьогодні, 03:20
У Луцьку на вулиці Бенделіані негода зламала дерево.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їхніх слів, інцидент трапився близько опівночі 17 червня.
Дерево повністю перегородило пішохідну частину дороги. Щоб обійти, доводиться виходити на проїжджу частину.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їхніх слів, інцидент трапився близько опівночі 17 червня.
Дерево повністю перегородило пішохідну частину дороги. Щоб обійти, доводиться виходити на проїжджу частину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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