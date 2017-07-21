У Луцьку буревій зламав дерево. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



З їхніх слів, інцидент трапився близько опівночі 17 червня.



Дерево повністю перегородило пішохідну частину дороги. Щоб обійти, доводиться виходити на проїжджу частину.





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