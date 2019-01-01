На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді





Змагання розпочнуться 17 червня, об 11 годині, – пише



Учасників мотокросу розподілили по категоріях: початківці, аматори, ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь беруть діти.



Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1730 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).



Територія змагань з– поблизу колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жежко).





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