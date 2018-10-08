Вдарило струмом: на стовпі знайшли тіло чоловіка





Його вдарило струмом, повідомляє Інформатор, передає



Тіло на стовпі виявили місцеві. За попередньою інформацією, чоловік був електриком. До лінії електромереж він виліз, аби виконати роботи. Потім він вхопився за штир і його вдарило струмом.



Наразі правоохоронці встановлюють, чому загиблий не дотримувався техніки безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Дніпра в дачному кооперативі на стовпі виявили тіло чоловіка.Його вдарило струмом, повідомляє Інформатор, передає ТСН Тіло на стовпі виявили місцеві. За попередньою інформацією, чоловік був електриком. До лінії електромереж він виліз, аби виконати роботи. Потім він вхопився за штир і його вдарило струмом.Наразі правоохоронці встановлюють, чому загиблий не дотримувався техніки безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію