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Вдарило струмом: на стовпі знайшли тіло чоловіка

Вдарило струмом: на стовпі знайшли тіло чоловіка
Поблизу Дніпра в дачному кооперативі на стовпі виявили тіло чоловіка.

Його вдарило струмом, повідомляє Інформатор, передає ТСН.

Тіло на стовпі виявили місцеві. За попередньою інформацією, чоловік був електриком. До лінії електромереж він виліз, аби виконати роботи. Потім він вхопився за штир і його вдарило струмом.

Наразі правоохоронці встановлюють, чому загиблий не дотримувався техніки безпеки.

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Теги: струм, Дніпро, смерть
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