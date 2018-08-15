«Луцьктепло» відремонтує дві котельні





Містобудівні умови та обмеження для проектування капітального ремонту двох котелень на у провулку Старицького, 6 та на вулиці Тарасова 17б затвердили наказами управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – передає інтернет-видання



Капітальний ремонт цих об’єктів передбачений інвестиційною програмою підприємства, затвердженою у серпні минулого року.



В інвестиційну програму тоді включили капітальний ремонт 11 котелень (на вул. Богдана Хмельницького, 58б; Дубнівській, 32б; Коцюбинського, 9а; Кривий Вал, 13-б; Лесі Українки, 20; Чернишевського, 114к; Шевченка, 3а; Заводська, 3а; Маковського, 2к; Старицького, 6; Тарасова, 17б) шляхом заміни котлів НІІСТУ на сучасні жаротрубні котли з дуттьовими пальниками із заміною насосного обладнання і систем хімічного очищення води.



У ДКП «Луцьктепло» вважають, що ці роботи дозволять надавати послуги істотно кращої якості в майбутньому.

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