«Луцьктепло» відремонтує дві котельні
Сьогодні, 04:41
У Луцьку капітально відремонтують дві котельні. Ремонт здійснюватиме ДКП «Луцьктепло».
Містобудівні умови та обмеження для проектування капітального ремонту двох котелень на у провулку Старицького, 6 та на вулиці Тарасова 17б затвердили наказами управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – передає інтернет-видання Волинь24.
Капітальний ремонт цих об’єктів передбачений інвестиційною програмою підприємства, затвердженою у серпні минулого року.
В інвестиційну програму тоді включили капітальний ремонт 11 котелень (на вул. Богдана Хмельницького, 58б; Дубнівській, 32б; Коцюбинського, 9а; Кривий Вал, 13-б; Лесі Українки, 20; Чернишевського, 114к; Шевченка, 3а; Заводська, 3а; Маковського, 2к; Старицького, 6; Тарасова, 17б) шляхом заміни котлів НІІСТУ на сучасні жаротрубні котли з дуттьовими пальниками із заміною насосного обладнання і систем хімічного очищення води.
У ДКП «Луцьктепло» вважають, що ці роботи дозволять надавати послуги істотно кращої якості в майбутньому.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування капітального ремонту двох котелень на у провулку Старицького, 6 та на вулиці Тарасова 17б затвердили наказами управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – передає інтернет-видання Волинь24.
Капітальний ремонт цих об’єктів передбачений інвестиційною програмою підприємства, затвердженою у серпні минулого року.
В інвестиційну програму тоді включили капітальний ремонт 11 котелень (на вул. Богдана Хмельницького, 58б; Дубнівській, 32б; Коцюбинського, 9а; Кривий Вал, 13-б; Лесі Українки, 20; Чернишевського, 114к; Шевченка, 3а; Заводська, 3а; Маковського, 2к; Старицького, 6; Тарасова, 17б) шляхом заміни котлів НІІСТУ на сучасні жаротрубні котли з дуттьовими пальниками із заміною насосного обладнання і систем хімічного очищення води.
У ДКП «Луцьктепло» вважають, що ці роботи дозволять надавати послуги істотно кращої якості в майбутньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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