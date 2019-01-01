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У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного

У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного
Майже дві з половиною тонни суміші макового насіння та соломки вилучили працівники поліції зі складу та кількох торгівельних місць в обласному центрі. Ця сировини продавалась наркозалежним під виглядом кондитерського маку. Займались цим «бізнесом» п’ятеро сумчан, яких наразі вже затримано.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Сумській області.

15 червня працівники управління протидії наркозлочинності та слідчого управління ГУНП області, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення і під процесуальним керівництвом прокуратури області провели ряд обшуків, в ході яких вилучили рекордну для Сумщини кількість наркотичної сировини – дві з половиною тони суміші макового насіння та соломки.

«Наші оперативники та слідчі в рамках раніше відкритого кримінального провадження з’ясували, що п’ятеро сумчан, два чоловіки та три жінки, займались доставкою та реалізацією під виглядом маку кондитерського наркосировини, - коментує ситуацію тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП області Вадим Дзюбинський. – Товар доставлявся з Кропивницького, де нині тривають подібні оперативно-розшукові дії, в рамках яких вилучено 28 тон аналогічної сировини.

Вже в Сумах суміш відповідним чином подрібнювали, обробляли, фасували та продавали наркозалежним особам, які потім виготовляли з цієї сировини та ін’єкційно вживали опій ацетильований. За цінами «чорного ринку» вартість все вилученого складає мільйон гривень».

Наразі слідчі дії тривають, всіх п’ятьох сумчан, чий вік складає від 30 до 50 років, затримано в порядку статті 208 КПК України. Чотирьом з них вже оголошені повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного
У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного
У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного
У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного
У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного
У Сумах наркотичний мак продавали під виглядом звичайного

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Теги: поліція, наркотики
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