Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО





Фото можна знайти в польському архіві Polona, – пише



Військові архіви часів Першої світової (1914-1918) приховують багато таємниць та цікавих ретросвітлин із населених пунктів Волині.



На кадрах можна побачити польських легіоністів, які дислокувались в роки Першої світової війни на території села.



Фото зробили взимку, тому й видно, як святкували Різдво та Новий рік.



Цінною є світлина місцевого храму та будинків мешканців села, адже завдяки їм можна уявити, яким був Карасин 100 років тому.



Джерело фото:



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували ретрофото села Карасин сучасного Маневицького району.Фото можна знайти в польському архіві Polona, – пише Район.in.ua Військові архіви часів Першої світової (1914-1918) приховують багато таємниць та цікавих ретросвітлин із населених пунктів Волині.На кадрах можна побачити польських легіоністів, які дислокувались в роки Першої світової війни на території села.Фото зробили взимку, тому й видно, як святкували Різдво та Новий рік.Цінною є світлина місцевого храму та будинків мешканців села, адже завдяки їм можна уявити, яким був Карасин 100 років тому.Джерело фото: https://polona.pl

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