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Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО

Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
У мережі опублікували ретрофото села Карасин сучасного Маневицького району.

Фото можна знайти в польському архіві Polona, – пише Район.in.ua.

Військові архіви часів Першої світової (1914-1918) приховують багато таємниць та цікавих ретросвітлин із населених пунктів Волині.

На кадрах можна побачити польських легіоністів, які дислокувались в роки Першої світової війни на території села.

Фото зробили взимку, тому й видно, як святкували Різдво та Новий рік.

Цінною є світлина місцевого храму та будинків мешканців села, адже завдяки їм можна уявити, яким був Карасин 100 років тому.

Джерело фото: https://polona.pl

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО

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Теги: ретрофото, Волинь
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