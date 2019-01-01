Волинське село на столітніх світлинах. ФОТО
Сьогодні, 07:33
У мережі опублікували ретрофото села Карасин сучасного Маневицького району.
Фото можна знайти в польському архіві Polona, – пише Район.in.ua.
Військові архіви часів Першої світової (1914-1918) приховують багато таємниць та цікавих ретросвітлин із населених пунктів Волині.
На кадрах можна побачити польських легіоністів, які дислокувались в роки Першої світової війни на території села.
Фото зробили взимку, тому й видно, як святкували Різдво та Новий рік.
Цінною є світлина місцевого храму та будинків мешканців села, адже завдяки їм можна уявити, яким був Карасин 100 років тому.
Джерело фото: https://polona.pl
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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Фото можна знайти в польському архіві Polona, – пише Район.in.ua.
Військові архіви часів Першої світової (1914-1918) приховують багато таємниць та цікавих ретросвітлин із населених пунктів Волині.
На кадрах можна побачити польських легіоністів, які дислокувались в роки Першої світової війни на території села.
Фото зробили взимку, тому й видно, як святкували Різдво та Новий рік.
Цінною є світлина місцевого храму та будинків мешканців села, адже завдяки їм можна уявити, яким був Карасин 100 років тому.
Джерело фото: https://polona.pl
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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