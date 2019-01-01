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Усі парафії, які вже приєднались до ПЦУ, муситимуть пройти перереєстрацію

Усі парафії, які вже приєднались до ПЦУ, муситимуть пройти перереєстрацію
Всі парафії, які долучились до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня.

Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

«Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня”, — повідомив він, додавши, що всі парафії до цього моменту повинні перереєструватися.

Цього, за його словами, уникає єпархія колишнього глави Київського патріархату (УПЦ КП), а нині почесного патріарха ПЦУ Філарета.

«Майже всі єпархії зареєструвалися. Одна з тих небагатьох, яка зараз не зареєструвалася, — це єпархія, яку очолює патріарх Філарет. Він як ієрарх бажає бути в складі ПЦУ, відповідно, він повинен це показати, подавши на реєстрацію статут», — зазначив Зоря.

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Теги: церква, ПЦУ
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