Усі парафії, які вже приєднались до ПЦУ, муситимуть пройти перереєстрацію





Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі одного з українських телеканалів, передає



«Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня”, — повідомив він, додавши, що всі парафії до цього моменту повинні перереєструватися.



Цього, за його словами, уникає єпархія колишнього глави Київського патріархату (УПЦ КП), а нині почесного патріарха ПЦУ Філарета.



«Майже всі єпархії зареєструвалися. Одна з тих небагатьох, яка зараз не зареєструвалася, — це єпархія, яку очолює патріарх Філарет. Він як ієрарх бажає бути в складі ПЦУ, відповідно, він повинен це показати, подавши на реєстрацію статут», — зазначив Зоря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всі парафії, які долучились до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня.Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУв ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН «Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня”, — повідомив він, додавши, що всі парафії до цього моменту повинні перереєструватися.Цього, за його словами, уникає єпархія колишнього глави Київського патріархату (УПЦ КП), а нині почесного патріарха ПЦУ Філарета.«Майже всі єпархії зареєструвалися. Одна з тих небагатьох, яка зараз не зареєструвалася, — це єпархія, яку очолює патріарх Філарет. Він як ієрарх бажає бути в складі ПЦУ, відповідно, він повинен це показати, подавши на реєстрацію статут», — зазначив Зоря.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію