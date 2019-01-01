Усі парафії, які вже приєднались до ПЦУ, муситимуть пройти перереєстрацію
Сьогодні, 08:36
Всі парафії, які долучились до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня.
Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
«Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня”, — повідомив він, додавши, що всі парафії до цього моменту повинні перереєструватися.
Цього, за його словами, уникає єпархія колишнього глави Київського патріархату (УПЦ КП), а нині почесного патріарха ПЦУ Філарета.
«Майже всі єпархії зареєструвалися. Одна з тих небагатьох, яка зараз не зареєструвалася, — це єпархія, яку очолює патріарх Філарет. Він як ієрарх бажає бути в складі ПЦУ, відповідно, він повинен це показати, подавши на реєстрацію статут», — зазначив Зоря.
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Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
«Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня”, — повідомив він, додавши, що всі парафії до цього моменту повинні перереєструватися.
Цього, за його словами, уникає єпархія колишнього глави Київського патріархату (УПЦ КП), а нині почесного патріарха ПЦУ Філарета.
«Майже всі єпархії зареєструвалися. Одна з тих небагатьох, яка зараз не зареєструвалася, — це єпархія, яку очолює патріарх Філарет. Він як ієрарх бажає бути в складі ПЦУ, відповідно, він повинен це показати, подавши на реєстрацію статут», — зазначив Зоря.
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