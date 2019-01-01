Яке свято 17 червня: що потрібно обов'язково зробити в цей день

Митрофан Гнойовик. Православні у цей день вшановують пам'ять святителя Митрофана Константинопольського патріарха.



Митрофан Гнойовик 17 червня: історія



Митрофан народився у III столітті в Римі. Його батько Дометіан взяв Митрофана і старшого сина і переїхав у Візантію. Там він продовжив навчання у єпископа Тита. Той побачив старанність Дометіана і призначив його своїм наступником. Митрофан зійшов на єпископський престол після свого батька і брата, в 316 році, – пише



Пізніше Візантію відвідав імператор Костянтин I. Через час правитель переніс столицю імперії у Візантію і перевів туди Митрофана. У 325 році в Нікеї відбулося 1-е Всесвітнє Зібрання єпископату. На ньому імператор назвав Митрофана своїм батьком і випросив для нього титул патріарха. До того часу святителю було 116 років, і він не зміг бути присутнім на зборах. Через рік Митрофан помер.



Митрофан Гнойовик 17 червня: традиції свята



У це свято люди удобрюють землю гноєм. У народі гній називають «батюшкою» і говорять, що без нього не варто чекати на хліб від землі-матінки.







На Митрофана за звичаєм селяни просять вітер принести з собою теплі дощі. Також стежать за полуницею. Як тільки ягоди починають червоніти, значить, прийшов час сіяти гречку.







День Святого Духа



Після Трійці відзначається свято на честь Святого Духа. Дату встановила церква «заради величі Пресвятого і Животворящого Духа», у протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа і єдиносущність Його з Богом Отцем і Сином Божим.



Всесвітній день мотоцикліста



Уперше Всесвітній день мотоцикліста відзначили 22 липня 1992 року. Тоді у кількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі в гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах. Спочатку день так і називався — Ride to Work Day (На роботу на мотоциклі).



Іменини в цей день



Іван, Марія, Митрофан, Мефодій, Назар, Петро, Ростислав, Софія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 червня відзначається народне свято. Православні у цей день вшановують пам'ять святителя Митрофана Константинопольського патріарха.Митрофан народився у III столітті в Римі. Його батько Дометіан взяв Митрофана і старшого сина і переїхав у Візантію. Там він продовжив навчання у єпископа Тита. Той побачив старанність Дометіана і призначив його своїм наступником. Митрофан зійшов на єпископський престол після свого батька і брата, в 316 році, – пише «Znaj.ua» Пізніше Візантію відвідав імператор Костянтин I. Через час правитель переніс столицю імперії у Візантію і перевів туди Митрофана. У 325 році в Нікеї відбулося 1-е Всесвітнє Зібрання єпископату. На ньому імператор назвав Митрофана своїм батьком і випросив для нього титул патріарха. До того часу святителю було 116 років, і він не зміг бути присутнім на зборах. Через рік Митрофан помер.У це свято люди удобрюють землю гноєм. У народі гній називають «батюшкою» і говорять, що без нього не варто чекати на хліб від землі-матінки.На Митрофана за звичаєм селяни просять вітер принести з собою теплі дощі. Також стежать за полуницею. Як тільки ягоди починають червоніти, значить, прийшов час сіяти гречку.Після Трійці відзначається свято на честь Святого Духа. Дату встановила церква «заради величі Пресвятого і Животворящого Духа», у протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа і єдиносущність Його з Богом Отцем і Сином Божим.Уперше Всесвітній день мотоцикліста відзначили 22 липня 1992 року. Тоді у кількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі в гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах. Спочатку день так і називався — Ride to Work Day (На роботу на мотоциклі).Іван, Марія, Митрофан, Мефодій, Назар, Петро, Ростислав, Софія.

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