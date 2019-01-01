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Яке свято 17 червня: що потрібно обов'язково зробити в цей день

Яке свято 17 червня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
17 червня відзначається народне свято Митрофан Гнойовик. Православні у цей день вшановують пам'ять святителя Митрофана Константинопольського патріарха.

Митрофан Гнойовик 17 червня: історія

Митрофан народився у III столітті в Римі. Його батько Дометіан взяв Митрофана і старшого сина і переїхав у Візантію. Там він продовжив навчання у єпископа Тита. Той побачив старанність Дометіана і призначив його своїм наступником. Митрофан зійшов на єпископський престол після свого батька і брата, в 316 році, – пише «Znaj.ua».

Пізніше Візантію відвідав імператор Костянтин I. Через час правитель переніс столицю імперії у Візантію і перевів туди Митрофана. У 325 році в Нікеї відбулося 1-е Всесвітнє Зібрання єпископату. На ньому імператор назвав Митрофана своїм батьком і випросив для нього титул патріарха. До того часу святителю було 116 років, і він не зміг бути присутнім на зборах. Через рік Митрофан помер.

Митрофан Гнойовик 17 червня: традиції свята

У це свято люди удобрюють землю гноєм. У народі гній називають «батюшкою» і говорять, що без нього не варто чекати на хліб від землі-матінки.

Яке свято 17 червня: що потрібно обов'язково зробити в цей день


На Митрофана за звичаєм селяни просять вітер принести з собою теплі дощі. Також стежать за полуницею. Як тільки ягоди починають червоніти, значить, прийшов час сіяти гречку.

Яке свято 17 червня: що потрібно обов'язково зробити в цей день


День Святого Духа

Після Трійці відзначається свято на честь Святого Духа. Дату встановила церква «заради величі Пресвятого і Животворящого Духа», у протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа і єдиносущність Його з Богом Отцем і Сином Божим.

Всесвітній день мотоцикліста

Уперше Всесвітній день мотоцикліста відзначили 22 липня 1992 року. Тоді у кількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі в гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах. Спочатку день так і називався — Ride to Work Day (На роботу на мотоциклі).

Іменини в цей день

Іван, Марія, Митрофан, Мефодій, Назар, Петро, Ростислав, Софія.

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Теги: 17 червня, яке свято, традиції, Митрофана, гречка, іменини
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