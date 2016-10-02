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100 кілометрів горами за 24 години: волинянин розповів про пекельний трейл у Карпатах

100 кілометрів горами за 24 години: волинянин розповів про пекельний трейл у Карпатах
Луцький тренер та екскурсовод-екстримал Андрій Пилипюк взяв участь у трейловому ультрамарафоні Skole Ultra Trail 2019 і подолав 100 кілометрів горами за 24 години.

Своїми досягненнями поділився на сторінці у Facebook.

«24 години 25 хвилин і 20 секунд знадобилося мені аби пробігти мої чергові 100 кілометрів потужного карпатського трейлу! Навіть не пробігти, а точніше буде - вистраждати, бо цього разу то було не легко!», – розповів, що це була найскладніша сотня, яку він коли-небудь бігав в горах.

Андрій пише, що ускладнювалося все ще й тим, що він не планував витратити стільки часу на дистанцію, тому спати доводилося буквально на ходу, а запас енергетичних продуктів розтягувати.

100 кілометрів горами за 24 години: волинянин розповів про пекельний трейл у Карпатах


«На моїх очах учасники один за одним знімались з дистанції бо це було пекло в прямому розумінні слова! Достроково завершувати почату справу мені не пасує, але і зі шкіри вилазити я не став», – написав спортсмен, який обрав принцип: тихіше біжиш – далі будеш: «Крок за кроком, кілометр за кілометром я просувався вперед», – підсумовує Андрій.

Фінішував спортсмен сьогодні, 17 червня , о 05:25.

До слова, серед дистанцій були також маршрути на 20, 34, 52 та 101 кілометр.

100 кілометрів горами за 24 години: волинянин розповів про пекельний трейл у Карпатах

100 кілометрів горами за 24 години: волинянин розповів про пекельний трейл у Карпатах


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Теги: Луцьк, Волинь, Сколе, Карпати, ультрамарафон, біг, спорт
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