У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО





Лише завдяки наполегливості волентерів і небайдужих ковельчан приміщення вдалося привести до ладу, – пише



Відтепер у місті є відділення, аналогів якому в області практично немає: це висхідний і нисхідний душі, душ Шарко, підводний гідромасаж, циркулярний душ.



Функціонує також басейн і сауна. У час поза лікувальними процесами у відділені проводять заняття з дітками з обмеженими можливостями.



Басейн ще й використовуватимуть для тренування та реабілітації юних параолімпійців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КЗ "Ковельська залізнична лікарня" Волинської обласної ради відкрили бальнеологічне відділення з басейном, яке тут не працювало роками, тому що потребувало ремонту.Лише завдяки наполегливості волентерів і небайдужих ковельчан приміщення вдалося привести до ладу, – пише «Про Ковель» Відтепер у місті є відділення, аналогів якому в області практично немає: це висхідний і нисхідний душі, душ Шарко, підводний гідромасаж, циркулярний душ.Функціонує також басейн і сауна. У час поза лікувальними процесами у відділені проводять заняття з дітками з обмеженими можливостями.Басейн ще й використовуватимуть для тренування та реабілітації юних параолімпійців.

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