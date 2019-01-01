У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У КЗ "Ковельська залізнична лікарня" Волинської обласної ради відкрили бальнеологічне відділення з басейном, яке тут не працювало роками, тому що потребувало ремонту.
Лише завдяки наполегливості волентерів і небайдужих ковельчан приміщення вдалося привести до ладу, – пише «Про Ковель».
Відтепер у місті є відділення, аналогів якому в області практично немає: це висхідний і нисхідний душі, душ Шарко, підводний гідромасаж, циркулярний душ.
Функціонує також басейн і сауна. У час поза лікувальними процесами у відділені проводять заняття з дітками з обмеженими можливостями.
Басейн ще й використовуватимуть для тренування та реабілітації юних параолімпійців.
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Лише завдяки наполегливості волентерів і небайдужих ковельчан приміщення вдалося привести до ладу, – пише «Про Ковель».
Відтепер у місті є відділення, аналогів якому в області практично немає: це висхідний і нисхідний душі, душ Шарко, підводний гідромасаж, циркулярний душ.
Функціонує також басейн і сауна. У час поза лікувальними процесами у відділені проводять заняття з дітками з обмеженими можливостями.
Басейн ще й використовуватимуть для тренування та реабілітації юних параолімпійців.
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