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У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО

У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО
У КЗ "Ковельська залізнична лікарня" Волинської обласної ради відкрили бальнеологічне відділення з басейном, яке тут не працювало роками, тому що потребувало ремонту.

Лише завдяки наполегливості волентерів і небайдужих ковельчан приміщення вдалося привести до ладу, – пише «Про Ковель».

Відтепер у місті є відділення, аналогів якому в області практично немає: це висхідний і нисхідний душі, душ Шарко, підводний гідромасаж, циркулярний душ.

Функціонує також басейн і сауна. У час поза лікувальними процесами у відділені проводять заняття з дітками з обмеженими можливостями.

Басейн ще й використовуватимуть для тренування та реабілітації юних параолімпійців.

У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО
У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО
У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО
У Ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО


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Теги: Ковель, басейн, лікування, лікарня, залізнична поліклініка
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