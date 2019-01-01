В озері Світязь втопився відпочивальник





Про це



16 червня близько 19:00 пара туристів плавала на катамарані. Раптом помітили, що неподалік топляться двоє людей і кинулися їм на допомогу. Витягти з води вдалося лише жінку, а тіло її супутника зникло у воді.



Врятовану забрала "швидка". Тіло чоловіка приблизно через годину знайшли в озері водолази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Світязь потонув чоловік.Про це 12 каналу повідомили очевидці.16 червня близько 19:00 пара туристів плавала на катамарані. Раптом помітили, що неподалік топляться двоє людей і кинулися їм на допомогу. Витягти з води вдалося лише жінку, а тіло її супутника зникло у воді.Врятовану забрала "швидка". Тіло чоловіка приблизно через годину знайшли в озері водолази.

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