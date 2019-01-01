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В озері Світязь втопився відпочивальник

В озері Світязь втопився відпочивальник
В озері Світязь потонув чоловік.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

16 червня близько 19:00 пара туристів плавала на катамарані. Раптом помітили, що неподалік топляться двоє людей і кинулися їм на допомогу. Витягти з води вдалося лише жінку, а тіло її супутника зникло у воді.

Врятовану забрала "швидка". Тіло чоловіка приблизно через годину знайшли в озері водолази.

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Теги: Світязь, озеро, потопельник, відпочинок, вода, смерть
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