Де можна безпечно покупатися на Турійщині
Сьогодні, 10:57
Визначили перелік місць масового відпочинку Турійського району, де можна безпечно купатися.
З перелічених нижче озер на лабораторне дослідження взяли воду, а також перевірили дно, – пише «Район. Турійськ»
Відтак, перевірку пройшли такі водойми:
озеро Турійське
озеро Велимче
озеро Пісочне
озеро Соминське
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З перелічених нижче озер на лабораторне дослідження взяли воду, а також перевірили дно, – пише «Район. Турійськ»
Відтак, перевірку пройшли такі водойми:
озеро Турійське
озеро Велимче
озеро Пісочне
озеро Соминське
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