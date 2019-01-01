Де можна безпечно покупатися на Турійщині





З перелічених нижче озер на лабораторне дослідження взяли воду, а також перевірили дно, – пише



Відтак, перевірку пройшли такі водойми:



озеро Турійське







озеро Велимче







озеро Пісочне







озеро Соминське





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Визначили перелік місць масового відпочинку Турійського району, де можна безпечно купатися.З перелічених нижче озер на лабораторне дослідження взяли воду, а також перевірили дно, – пише «Район. Турійськ» Відтак, перевірку пройшли такі водойми:

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