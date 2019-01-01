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Де можна безпечно покупатися на Турійщині

Де можна безпечно покупатися на Турійщині
Визначили перелік місць масового відпочинку Турійського району, де можна безпечно купатися.

З перелічених нижче озер на лабораторне дослідження взяли воду, а також перевірили дно, – пише «Район. Турійськ»

Відтак, перевірку пройшли такі водойми:

озеро Турійське

Де можна безпечно покупатися на Турійщині


озеро Велимче

Де можна безпечно покупатися на Турійщині
Де можна безпечно покупатися на Турійщині


озеро Пісочне

Де можна безпечно покупатися на Турійщині


озеро Соминське

Де можна безпечно покупатися на Турійщині

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Теги: Турійськ, Волинь, озеро, відпочинок, літо, вода, безпека
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