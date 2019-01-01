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В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь

В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь
Чинний представник мажоритарного округу №19 Ігор Гузь переміг би із суттєвим відривом, якби вибори відбулися у найближчу неділю.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 червня 2019 року в окрузі.

Нагадаємо: до виборчого округу входять Любомльський, Володимир-Волинський та Іваничівський райони, міста Володимир-Волинський та Нововолинськ.

За даними опитування, якби вибори відбулися у найближчу неділю, 50,8% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, підтримали б чинного представника округу Ігоря Гузя.
В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь


Потенційний кандидат від "Слуги народу" отримав би 12,9 % голосів, депутат Волинської облради Валерій Діброва - 3,9%, потенційний кандидат від партії "Голос" - 2,7%.

Кожен з інших кандидатів, які були включені до списку, що пропонувався респондентам, отримав менше 2% голосів.

При цьому 17,3% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, ще не визначилися, за кого голосуватимуть, або відмовилися відповідати.

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Теги: Гузь, кандидат
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