В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь
Сьогодні, 11:25
Чинний представник мажоритарного округу №19 Ігор Гузь переміг би із суттєвим відривом, якби вибори відбулися у найближчу неділю.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 червня 2019 року в окрузі.
Нагадаємо: до виборчого округу входять Любомльський, Володимир-Волинський та Іваничівський райони, міста Володимир-Волинський та Нововолинськ.
За даними опитування, якби вибори відбулися у найближчу неділю, 50,8% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, підтримали б чинного представника округу Ігоря Гузя.
Потенційний кандидат від "Слуги народу" отримав би 12,9 % голосів, депутат Волинської облради Валерій Діброва - 3,9%, потенційний кандидат від партії "Голос" - 2,7%.
Кожен з інших кандидатів, які були включені до списку, що пропонувався респондентам, отримав менше 2% голосів.
При цьому 17,3% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, ще не визначилися, за кого голосуватимуть, або відмовилися відповідати.
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Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 червня 2019 року в окрузі.
Нагадаємо: до виборчого округу входять Любомльський, Володимир-Волинський та Іваничівський райони, міста Володимир-Волинський та Нововолинськ.
За даними опитування, якби вибори відбулися у найближчу неділю, 50,8% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, підтримали б чинного представника округу Ігоря Гузя.
Потенційний кандидат від "Слуги народу" отримав би 12,9 % голосів, депутат Волинської облради Валерій Діброва - 3,9%, потенційний кандидат від партії "Голос" - 2,7%.
Кожен з інших кандидатів, які були включені до списку, що пропонувався респондентам, отримав менше 2% голосів.
При цьому 17,3% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, ще не визначилися, за кого голосуватимуть, або відмовилися відповідати.
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