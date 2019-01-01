У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО





Відео у мережі Facebook опублікувала Ольга Хайба,– пише



Автор на відео розповідає, що через орендаторів земель в селі Мирному, які розкроплюють отрутохімікати, постраждали усі бджолосім’ї з пасіки.



Чоловік обурюється, що фермери кроплять свої поля, нікого не попереджаючи й через це масово гинуть бджоли. На відео видно, як бджілки з пилком, принесеним з покропленого поля, лежать на землі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирне Горохівського району у пасічників масово гинуть бджоли.Відео у мережі Facebook опублікувала,– пише «Район. Горохів» Автор на відео розповідає, що через орендаторів земель в селі Мирному, які розкроплюють отрутохімікати, постраждали усі бджолосім’ї з пасіки.Чоловік обурюється, що фермери кроплять свої поля, нікого не попереджаючи й через це масово гинуть бджоли. На відео видно, як бджілки з пилком, принесеним з покропленого поля, лежать на землі.

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