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У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО

У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО
У селі Мирне Горохівського району у пасічників масово гинуть бджоли.

Відео у мережі Facebook опублікувала Ольга Хайба,– пише «Район. Горохів».

Автор на відео розповідає, що через орендаторів земель в селі Мирному, які розкроплюють отрутохімікати, постраждали усі бджолосім’ї з пасіки.

Чоловік обурюється, що фермери кроплять свої поля, нікого не попереджаючи й через це масово гинуть бджоли. На відео видно, як бджілки з пилком, принесеним з покропленого поля, лежать на землі.


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Теги: Горохів, бджоли, загибель, смерть, пасіка, мед
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