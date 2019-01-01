На Любомльщині згорів хлів зі свинею
Сьогодні, 13:27
Пожежа трапилася у селі Штунь, Любомльського району.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем не встановлено особою, – пише «Район.Любомль».
У неділю, 16 червня, близько 15 години виникла пожежа в господарчій споруді села Штунь. На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Штунь.
Як розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, унаслідок пожежі знищено дерев'яну господарчу споруду розміром 3 на 9 метрів, 5 метрів кубічних дров та свиню.
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Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем не встановлено особою, – пише «Район.Любомль».
У неділю, 16 червня, близько 15 години виникла пожежа в господарчій споруді села Штунь. На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Штунь.
Як розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, унаслідок пожежі знищено дерев'яну господарчу споруду розміром 3 на 9 метрів, 5 метрів кубічних дров та свиню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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