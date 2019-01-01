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На Любомльщині згорів хлів зі свинею

На Любомльщині згорів хлів зі свинею
Пожежа трапилася у селі Штунь, Любомльського району.

Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем не встановлено особою, – пише «Район.Любомль».

У неділю, 16 червня, близько 15 години виникла пожежа в господарчій споруді села Штунь. На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Штунь.

Як розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, унаслідок пожежі знищено дерев'яну господарчу споруду розміром 3 на 9 метрів, 5 метрів кубічних дров та свиню.

На Любомльщині згорів хлів зі свинею
На Любомльщині згорів хлів зі свинею
На Любомльщині згорів хлів зі свинею


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Теги: Волинь, Штунь, Любомль, пожежа, вогонь
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