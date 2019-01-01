Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. З нагоди професійного свята у Луцькому військовому госпіталі відбувся конкурс «Краща медична сестра – 2019», де обирали переможницю серед військовослужбовців медичного закладу.
У фінал вийшли сім медичних сестер, які перемогли у початковому етапі конкурсу у своїх відділеннях, – повідомляють у відділенні спецкорів Інформагентства Міноборони «АрміяInform».
Захід відбувся у кілька етапів. Учасниці презентували свої медичні підрозділи, відповідали на тестові запитання та демонстрували свої творчі таланти, а музичні привітання зі сцени дарували артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.
Згідно з результатами конкурсу перемога дісталася лаборанту лабораторного відділення старшому солдату Галині Хомік. Друге та третє місця відповідно посіли медична сестра терапевтичного відділення старший солдат Катерина Зайцева та медсестра хірургічного відділення старший солдат Тетяна Вілюра.
У підсумку нагороди за перемогу у різних номінаціях отримали всі учасниці конкурсу.
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У фінал вийшли сім медичних сестер, які перемогли у початковому етапі конкурсу у своїх відділеннях, – повідомляють у відділенні спецкорів Інформагентства Міноборони «АрміяInform».
Захід відбувся у кілька етапів. Учасниці презентували свої медичні підрозділи, відповідали на тестові запитання та демонстрували свої творчі таланти, а музичні привітання зі сцени дарували артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.
Згідно з результатами конкурсу перемога дісталася лаборанту лабораторного відділення старшому солдату Галині Хомік. Друге та третє місця відповідно посіли медична сестра терапевтичного відділення старший солдат Катерина Зайцева та медсестра хірургічного відділення старший солдат Тетяна Вілюра.
У підсумку нагороди за перемогу у різних номінаціях отримали всі учасниці конкурсу.
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