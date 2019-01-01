вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО

Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. З нагоди професійного свята у Луцькому військовому госпіталі відбувся конкурс «Краща медична сестра – 2019», де обирали переможницю серед військовослужбовців медичного закладу.

У фінал вийшли сім медичних сестер, які перемогли у початковому етапі конкурсу у своїх відділеннях, – повідомляють у відділенні спецкорів Інформагентства Міноборони «АрміяInform».

Захід відбувся у кілька етапів. Учасниці презентували свої медичні підрозділи, відповідали на тестові запитання та демонстрували свої творчі таланти, а музичні привітання зі сцени дарували артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

Згідно з результатами конкурсу перемога дісталася лаборанту лабораторного відділення старшому солдату Галині Хомік. Друге та третє місця відповідно посіли медична сестра терапевтичного відділення старший солдат Катерина Зайцева та медсестра хірургічного відділення старший солдат Тетяна Вілюра.

У підсумку нагороди за перемогу у різних номінаціях отримали всі учасниці конкурсу.

Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, медики, військовий госпіталь, конкурс, краще медсестра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 14:50
Головний храм Волинської єпархії відзначив престольний празник. ФОТО
Сьогодні, 14:35
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Сьогодні, 13:50
На Любомльщині згорів хлів зі свинею
Сьогодні, 13:27
У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
У Луцьку із професійним святом вітали медиків. ФОТО У Луцьку із професійним святом вітали медиків. ФОТО
13 червень, 15:57
Лучанка – учасниця конкурсу серед військових медиків Лучанка – учасниця конкурсу серед військових медиків
31 травень, 14:12
Лучанка з унікальним голосом: виступ на «Голос діти-4» увійшов до ТОП-7 на шоу Лучанка з унікальним голосом: виступ на «Голос діти-4» увійшов до ТОП-7 на шоу
25 травень, 13:26
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
04 травень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 14:50
 0
Головний храм Волинської єпархії відзначив престольний празник. ФОТО
Сьогодні, 14:35
 0
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Сьогодні, 13:50
 0
На Любомльщині згорів хлів зі свинею
Сьогодні, 13:27
 0
Як народилася «Луцька Венеція»: ІНТЕРВ'Ю з власником найромантичнішого місця Луцька
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿