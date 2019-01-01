Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО

Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. З нагоди професійного свята у Луцькому військовому госпіталі відбувся конкурс «Краща медична сестра – 2019», де обирали переможницю серед військовослужбовців медичного закладу.У фінал вийшли сім медичних сестер, які перемогли у початковому етапі конкурсу у своїх відділеннях, – повідомляють у відділенні спецкорів Інформагентства Міноборони «АрміяInform».Захід відбувся у кілька етапів. Учасниці презентували свої медичні підрозділи, відповідали на тестові запитання та демонстрували свої творчі таланти, а музичні привітання зі сцени дарували артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.Згідно з результатами конкурсу перемога дісталася лаборанту лабораторного відділення старшому солдату. Друге та третє місця відповідно посіли медична сестра терапевтичного відділення старший солдатта медсестра хірургічного відділення старший солдатУ підсумку нагороди за перемогу у різних номінаціях отримали всі учасниці конкурсу.